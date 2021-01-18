Мэтт Дэймон засветился перед съемками фильма Тор 4: Любовь и гром

Тор 4: Любовь и гром / кадр из кф Мстители Финал

Мэтт Дэймон возвращается в кинематографическую вселенную Marvel, поскольку он прилетел в Сидней перед началом съемок фильма Тор: Любовь и гром и начаа карантин.

Как сообщает австралийское издание News.Com.Au , в Сиднее сел частный самолет Мэтта Деймона, который вместе с семьёй начал двухнедельный карантин. После этого артист приступит к съемкам в четвертой части Тора Тайки Вайтити.

Все остальные участники съемок Тора уже помещены в гостиницу на карантин.

Помимо Криса Хемсворта в фильме появятся Крис Пратт, Дейв Батиста, Тесса Томпсон и Натали Портман. Последняя находится в Австралии уже несколько месяцев, поэтому с карантина вышла уже давно. А вот остальные актеры отсиживаются вместе.

Никто не знает, какую роль Мэтт Деймон сыграет в фильме, но издание напоминает, что в фильме Тор 3: Рагнарек он сыграл актера, который изображал Локи.

Дэймон и его семья ранее провели несколько месяцев в Австралии, арендуя дом в районе Байрон-Бей рядом с друзьями Крисом Хемсвортом и Эльзой Патаки. Ходили слухи, что он был близок к покупке недвижимости в Австралии.

Фильм Тор 4: Любовь и гром запланировал на 11 февраля 2022 года. События фильма происходят после смерти Локи, и Войны Бесконечности.