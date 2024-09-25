На телеканале 1+1 Украина состоится премьера сериала "Врач по призванию" - когда смотреть

Врачи Охматдета высоко оценили работу съемочной группы.

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Премьера сериала "Врач по призванию" на 1+1 Украина / коллаж: Главред, фото: 1+1 Украина

Украинский сериал "Врач по призванию" выйдет на телеканале 1+1 Украина 14 октября в 20:00. Интересно, что главная героиня премьеры украинская актриса Виктория Литвиненко снялась в сериале вместе со своим мужем – актером Сергеем Стрельниковым. В картине актеры исполняют роли семейной пары, что случилось впервые в их актерской карьере. А саундтреком к сериалу стала песня "Люди" украинской популярной группы "Бумбокс".

Сюжет основан на истории о талантливом враче-реаниматологе Марине Бондарь, которая на грани развода со своим мужем и коллегой – хирургом Андреем Бондарем. Она собирается отправится работать в Польшу, чтобы забрать туда свою семью и начать жизнь с новой страницы. Но на следующее утро начинается война и Марина решает остаться в родной больнице, где, не смотря на все проблемы, медики продолжают спасать людей.

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Стоит отметить, спецпоказ сериала "Врач по призванию" состоялся еще 16 июля на Одесском международном кинофестивале. Первыми зрителями стали врачи Охматдета. Оказывается, некоторые съемки проходили в разрушенном корпусе больницы, куда попала российская ракета 8 июля 2024 года.

Сериал "Врач по призванию" - когда премьера / фото: 1+1 Украина

Сериал "Врач по призванию" посвящен всем украинским врачам, а сценарий писался вместе с врачами Охматдета, чтобы медицинские кейсы были переданы верно. Добавим, после спецпоказа сериала, медики отметили, что съемочной группе удалось запечатлеть реалии их жизни не только профессиональной, но и повседневной.

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