На телеканале 2+2 – премьера документального проекта "Острые ножи. Бородянка"

Журналистское расследование о героическом противостоянии города-героя и его защитников армии оккупантов уже скоро на ваших экранах.

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Острые ножи. Бородянка - премьера на 2+2 / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

07 декабря в 19:00 телеканал 2+2 покажет документальный проект о жителях Бородянки, которые с начала российского вторжения встали на защиту города и практически голыми руками сопротивлялись оккупантам.

Посмотреть анонс можно по ссылке.

В феврале 2022 года через Бородянку пролегал основной путь для наступления российского войска на столицу. В то время в городе не было подразделения ВСУ, поэтому длинные колонны вражеской техники встретили несколько десятков местных добровольцев, которые без спецподготовки, обмундирования и оружия дали оккупантам первый бой. Столкнувшись с сопротивлением, россияне начали полностью уничтожать жилые дома, направляя на город 500-килограммовые бомбы. Но даже оказавшись в оккупации, жители Бородянки не покорились врагу и продолжили борьбу.

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Острые ножи. Бородянка - премьера на 2+2 / Пресс-служба

Документальная программа "Острые ножи. Бородянка" расскажет шокирующую историю города-героя и его жителей, которые не ждали войны, но были готовы противостоять российской армии. Зрители услышат эксклюзивные интервью добровольцев, военных и правоохранителей, которые с первых дней, рискуя собственной жизнью, вели партизанские действия в тылу врага.

Как жители Бородянки останавливали российские колонны стрелковым оружием и коктейлями Молотова, зачем захватчики пытались сравнять Бородянку с землей, как артист балета хора им. Веревки встал на защиту родного города, кто из добровольцев навел украинский дрон на собственный дом, чтобы уничтожить оккупантов, и что приходилось переживать партизанам в плену россиян – истории несокрушимости в программе "Острые ножи. Бородянка".

Острые ножи. Бородянка-премьера на 2+2 / Пресс-служба

Производством проекта занимался Департамент журналистских расследований 1+1 media под руководством Максима Шиленко. Режиссер: Денис Ивашина. Автор сценария: Денис Данько.

Смотрите документальный проект "Острые ножи. Бородянка" в четверг, 07 декабря, в 19:00 на телеканале 2+2.

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