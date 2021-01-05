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Netflix побил рекорд за новогодние праздники - появился новый суперпопулярный сериал

5 января 2021, 17:59

Телесервис Netflix подвел итоги первой недели новогодних праздников и ввел новый сериал в список ТОП-5 лучших сериалов Netflix.

Netflix
Netflix / Pixabay

Netflix раскрыл некоторые данные о просмотрах своих самых популярных фильмов в праздничный период. Как известно, в католических и протестантских странах праздничный период - 24-25 декабря и по 31 декабря. По статистике телесервиса, он не только побил собственный рекорд, но новый сериал Бриджертон стал лучшим сериалом по просмотрам.

В период с 25 по 31 декабря он стал самым успешным в истории сервиса для периода праздников — как по общему количеству часов, просмотренных зрителями, так и по среднему их числу на каждого подписчика, пишет издание Deadline.
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Историческая драма Бриджертон становится пятым по показателям успешности запуском оригинального сериала Netflix: за первые 28 дней ее просмотрели 63 миллиона аккаунтов.

В то же время фильм Мы можем быть героями получил первое место в общем списке лучших детских фильмов на Netflix по 88 странах и был продлен на вторую часть.

В то же время Бриджертон пока не получил второй сезон, хотя стал самым популярным сериалом в США, Великобритании, Бразилии, Франции ​​и Южной Африки, а также вошла в топ-10 во всех странах, где работает Netflix, кроме Японии.

Напомним, 31 декабря вышел 4 сезон Леденящих душу приключений Сабрины - это последний сезон, на нем сериал закрыли.

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