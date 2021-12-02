Ольга Атанасова и Дарья Егоркина из сериала Разница в возрасте рассказали, как их настоящий возраст влияет на карьеру и личную жизнь

Ольга Атанасова и Дарья Егоркина в эфире Сниданка / Пресс-служба

На этой неделе на телеканале 1+1 стартовал новый сериал Разница в возрасте, в котором зрители наблюдают за авантюрой двух сестер Екатерина и Марго. Девушки решили поменяться паспортами и отчаянно идут каждая к своей цели. Главные роли в сериале исполнили популярные украинские актрисы - Ольга Атанасова и Дарья Егоркина, которые посетили студию Сниданка и рассказали переживают ли из-за своего настоящего возраста, и поделились веселыми историями из жизни, связанными с "цифрами в паспорте".

Ольга Атанасова и Дарья Егоркина в эфире Сниданка / Пресс-служба

"Я вообще не волнуюсь по этому вопросу. Мне даже шампанское в магазине без паспорта не продают! Я однажды решила пошутить на кассе и сказала, что это - паспорт моей старшей сестры, и продавщица усомнилась, продавать мне алкоголь или нет", - рассказала в эфире Сниданка Ольга Атанасова.

А Дарья Егоркина добавила, что вообще считает, что возрастные условности существуют в первую очередь в голове.

"Я вообще забыла, сколько мне лет. Цифры в паспорте существуют только на бумаге, главное – самовосприятие и насколько легко ты можешь идти по жизни, как ты выглядишь, какое у тебя настроение. Я обожаю тот факт, что я могу играть и двадцатилетних, и сорокалетних персонажей в кино", – сказала актриса.

Звезды сериала также рассказали о том, как работали на съемочной площадке с режиссером Алексеем Кирющенко, который славится своей требовательностью к актерам и экстраординарным подходом к съемочному процессу.

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Алексей Кирющенко за работой / Пресс-служба

"Для меня этот режиссер стал настоящим учителем, я каждую минуту на площадке чувствовала себя студенткой и считаю, что это хорошо. Он невероятный, ведь может достать из актера такое, что тот и сам от себя не ожидал. Я научилась очень многому во время работы над этим проектом", - призналась Ольга Атанасова.

А Дарья Егоркина на вопрос Руслана Сеничкина о работе с режиссером ответила так: "Алексей Кирющенко насколько был требователен к нам, но также требователен и к себе. Потому, что он хотел создать для зрителя качественный хороший проект. Я очень уважаю этого человека, он – мастер с большой буквы".

Алексей Кирющенко за работой / Пресс-служба

На какие авантюры в реальной жизни решились актрисы, случались ли с ними ситуации, когда их настоящий возраст становился проблемой, можно узнать, просмотрев видео:

Смотрите сериал Разница в возрасте понедельника по четверг в 20:45 на 1+1.