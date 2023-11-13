"Ой, напрасно, тетя, Вы пришельцев бьете": рецензия на фильм "Марвелы"

В украинском прокате идет очередной фильм из киновселенной Marvel - фантастический комедийный боевик "Марвелы" с Бри Ларсон в главной роли.

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Бри Ларсон в фильме "Марвелы" / Marvel Studios

Всемогущая Капитан Марвел (Бри Ларсон) в шальные 90-е уничтожила Абсолютный Интеллект воинственной расы Крии. И с тех пор их планета Хала стала натурально Шелезякой - воды нет, растительности нет и воздуха тоже практически нет. Посему их лидерка Дар-Бенн (Зави Эштон) - решительная девица с огромным молотом и железными коронками как у матерой воровайки - придумывает хитрый и преступный план, как проблемы планеты своей решить. За счет другой расы - космических беженцев-скруллов. Марвел, естественно, против и ей помогает ее названая племянница-космонавтка Моника Рамбо (Теона Паррис), а также юная последовательница-фанатка Камалла Хан/Мисс Марвел (Иман Веллани).

"Марвелы" - это, страшно сказать, уже 33-й по счету фильм киновселенной Marvel. И, к сожалению, в хитросплетениях его сюжета простым зрителям (а не задротам-фанатам) не разобраться без пол-литры. Ведь нужно держать в уме не только события первой части "Капитана Марвел", но и сериалов "Ванда/Вижен", "Мисс Марвел" и даже недавнего "Тайного вторжения" - оттуда пришел и маячит на задворках сюжета Ник Фьюри (в неизменном исполнении Сэмюэла Л. Джексона).

Все это накладывается на явный кризис как и Marvel Studios, так и супергеройского кино, которое повадилось проваливаться в прокате. И всемогущий марвеловский демиург Кевин Файги явно в растерянности по поводу того, что дальше делать (иначе бы в Голливуде не циркулировали слухи о том, что в киновселенную хотят вернуть старых звезд типа Дауни-младшего или Эванса).

К сожалению, "Марвелы" явно не тот фильм, который поможет выйти из кризиса. Он вроде бы легкий, ненапряжный, но слишком уж банальный. Что говорить, если из него лучше всего запоминаются явно пародийные номера - на океанической планете в стиле диснеевских мюзиклов и на космической станции, связанный с расой иноплатетных прожорливых котов-флеркенов. Не говоря уже о том, что толком комедию удается играть только юной Веллани - ни Ларсон, ни Паррис особо смешными на экране не предстают.

Подытоживая - 220 млн долларов бюджета, конечно, сделали свое дело и "Марвелы" (особенно на большом экране) выглядят зрелищно. Но все равно - очень вряд ли, что от них получат большое удовольствие обычные зрители, а не только люди, которые с именем Marvel спать ложатся, и с именем этим встают.

Смотрите на видео трейлер фильма Марвелы:



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