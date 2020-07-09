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Хоумлендер сбросил ребенка с крыши в новом тизере сериала Пацаны-2

В сети появился второй трейлер 2 сезона сериала Пацаны, в котором становится известно, как началась охота на отряд Бутчера.

9 июля 2020, 11:54
Пацаны 2 сезон
Пацаны 2 сезон / Amazone Prime

Новый трейлер сериала Пацаны 2 показал, как членов группы Бутчера снова преследуют супергерои, а заодно все правоохранители в США.

В новом трейлере попали кадры с начала 1 серии, когда Черный Нуар уничтожает супергероя-террориста, а также момент объявление пацанов в розыск, и новые бесчинства Хоумлендера, который сбрасывает людей с крыш, и убивает солдат в прямом эфиром своим лазерным взглядом.

Пацаны 2 сезон
Пацаны 2 сезон / Amazon Prime

Напомним, что первые 3 серии Пацанов 2 выйдут 4 сентября 2020, а остальные серии будут выходить раз в неделю.Читайте такжеПацаны 2 сезон: дата выхода, трейлер и список актеров

Пацаны 2 сезон смотреть онлайн новый трейлер:

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