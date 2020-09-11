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Пацаны 2020: сеть попала короткометражка про 2 сезон

11 сентября 2020, 17:38

В сети показали короткометражный фильм-приквел ко 2 сезона сериала Пацаны с Бутчером в центре сюжета.

Пацаны 2 сезон - короткометражка
Пацаны 2 сезон - короткометражка / Amazon

Amazon выпустил анонсированную короткометражку про Билли Бутчера из Пацанов, действие которой развернулось между событиями последней серии первого сезона и концом первой серии 2 сезона.

По сюжету Бутчер спасся от Хоумлендера, и скрывается от властей, так как на него повесили убийство главы компании Vought.

Начинается все, как показали во флэшбеке в сериале, но тут ролик занимает более 5 минут.

Бутчер сбегает из закусочной, пытается залечь на дно.

Он обращается за помощью к старому приятелю, но тот его предает, зато Билли получил спортивный костюм, в котором он явился к Пацанам в сериале.Читайте такжеПацаны 2 сезон - график выхода серий и как смотреть сериал

Напомним, что первые 3 серии Пацанов вышли на Amazon 4 сентября. Следующая серия выходит 11 сентября.

новости шоу бизнеса Сериалы Amazon Сериал Пацаны
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