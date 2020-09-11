Пацаны 2020: сеть попала короткометражка про 2 сезон

Пацаны 2 сезон - короткометражка / Amazon

Amazon выпустил анонсированную короткометражку про Билли Бутчера из Пацанов, действие которой развернулось между событиями последней серии первого сезона и концом первой серии 2 сезона.

По сюжету Бутчер спасся от Хоумлендера, и скрывается от властей, так как на него повесили убийство главы компании Vought.

Начинается все, как показали во флэшбеке в сериале, но тут ролик занимает более 5 минут.

Бутчер сбегает из закусочной, пытается залечь на дно.

Он обращается за помощью к старому приятелю, но тот его предает, зато Билли получил спортивный костюм, в котором он явился к Пацанам в сериале.Читайте такжеПацаны 2 сезон - график выхода серий и как смотреть сериал

Wondering what Butcher's been up to? Check out "BUTCHER: A Short Film" while you wait for tomorrow's new episode ? pic.twitter.com/gays9sWf3b — The Boys (@TheBoysTV) September 10, 2020

Напомним, что первые 3 серии Пацанов вышли на Amazon 4 сентября. Следующая серия выходит 11 сентября.