Поступь хаоса - первый трейлер, актеры и сюжет нового фильма

Поступь хаоса - сюжет и актеры / кадр из фильма

Даг Лайман, известный по Идентификации Борна, Мистеру и миссис Смит и Грани будущего снял новый фантастический фильм, в котором Человек-паук спасает Рей из Звездных войн от Ганнибла Лектора.

Фильм "Поступь хаоса" уже готов порадовать фанатов не только замысловатым сюжетом, но и знаменитыми актерами.

Вышел первый трейлер фильма "Поступь Хаоса", который, хоть и не играет с временем, как Грань будущего или Тенет, но все же весьма интригует. Тем более, что фильм основан на одноименном романе Патрика Несса, который также написал "Голос монстра"

Поступь Хаоса - сюжет

Фильм расскажет о планете, на которой все женщины исчезли, а мужчины способны слышать мысли друг друга из-за таинственного явления под названием "Шум". В этот мир однажды попадает девушка по имени Виола, на которую начинается охота и которую пытается спасти юноша Тодд Хьюитт.

Как показали в трейлере, оказывается, что все женщины мертвы, а не просто пропали. И судя по всему герой Мадса Миккельсена имеет к этому отношение. Как мужчины собирались выживать на планете без женщин - отдельный вопрос.

Поступь хаоса - первый трейлер / кадр из фильма

Поступь хаоса - актеры и роли

Главные роли исполнили не просто кто-либо как, а Том Холланд "Человек-паук в киновселенной Marvel), Дейзи Ридли (Рэй из Звездных войн Disney) и Мадс Миккельсен (Ганнибал, Охота, Джеймс Бонд Казино Рояль).

Вместе с ними в фильме снялись Курт Саттер и Дэвид Ойелоуо.

Примечательно, что Том Холланд, который славился тем, что не умеет скрывать спойлеры еще в Мстителях, в этот раз ухитрился не рассказать все о фильме еще до выхода.

Работа над фильмом Поступь хаоса началась еще в 2017 году, но первая информация со съемок и трейлер фильма появились лишь в 2020.

Дата выхода картины в США запланирована на январь 2021.

Поступь хаоса первый трейлер смотреть видео:

Как ранее сообщал Главред, кинокомпания Warner Bros установила дату выхода фильма Чудо-женщина в Украине.