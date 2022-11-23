Кадр из х/ф "Меню" / Searchlight Pictures

Остров в каких-то северных широтах, на котором находится мегаэлитный ресторан, которым железной рукой правит шеф-повар Юлиан Словик (Рэйф Файнс). В его заведение записываются за полгода. И вот на очередной вечер прибывают лощеный и богатый зануда Тайлер (Николас Холт) со своей спутницей-красавицей (Аня Тейлор-Джой), кинозвезда (Джон Легуизамо), элитный ресторанный критик Лилиан (Джанет Мактир) и прочая пафосная-наглая публика. Впрочем, очень скоро понятно, что в этом заведении крови прольется на много литров больше, чем кетчупа.

Режиссер Марк Майлод мало известен широкой публике, поскольку в последние годы все больше работал над сериалами (правда, топовыми – типа "Красавцев" или "Игры престолов"). Тем не менее в нулевые он начинал как большой специалист по черной комедии (в его портфолио даже значится работа со знатным безбашенным насмешником Сашей Бароном Коэном). Собственно, и в "Меню" тоже хватает юмора – правда, очень макабрического, черного и кровавого. Это не говоря уже о давно свойственной британцам критике социального неравенства ‒ в фильме представители высшего света изображены не иначе как сволочами зажравшимися (причем во всех смыслах).

Актерские работы в фильме превосходные. Файнс на такую мощность не включал свою отрицательную харизму уже очень давно (не говоря уже о том, что вся его игра щедро сдобрена иронией). Тейлор-Джой, в принципе, выступает в своем традиционном амплуа "девушки из другой жизни", но, ближе к концу фильма отлично разыгрывается и ничуть Файнсу не уступает. Хорош и Николас Холт, который, наоборот, играет роль для себя неожиданную ‒ не умного красавчика, а, напротив, личность весьма трусливую, мерзопакостную и льстивую, которая, к тому же, постоянно на пустом месте корчит из себя знатока кулинарного дела.

В общем, фильм получился отличный – изобилующий резкими поворотами сюжета, когда надо ‒ страшный, когда надо ‒ смешной. Любителям развеселых киноразвлечений он вряд ли понравится, а вот фанаты триллеров (особенно очень старых типа "Ангела-истребителя" или "Скромное обаяние буржуазии) будут в восторге полном.

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