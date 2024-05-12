Примат животного над человеческим: рецензия на фильм "Королевство планеты обезьян"

В украинском прокате идет новый фантастический боевик "Королевство планеты обезьян" - свежий фильм-перезапуск легендарной серии.

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Королівство планети мавп / 20th Century Studios

Далекое и ни разу не светлое будущее. Царями природы окончательно стали разумные обезьяны, а люди одичали и побираются на остатках цивилизации. Ноа (Оуэн Тиг) - шимпанзе на пороге половой зрелости однажды уходит в поход за яйцами орлицы, а вернувшись домой видит трагическую картину - враги-гориллы во главе со злобным Сильвой (Эка Дарвилль) сжигают родную хату, убивают его отца, а прочих соплеменников угоняют в рабство. Ноа, естественно, пылает жаждой мести и отправляется в погоню, компанию в которой ему составят мудрый Рака (Петер Мейкон) и человеческая самка Нова/Мэй (Фрея Аллан) - одна из немногих людей, которые еще могут разговаривать. Опасные приключения начинаются.

Из всех проектов, вызванных к жизни лавиной ребутов/ремейков, которая охватила Голливуд в начале 2010-х перезапущенная франшиза "Планета обезьян" из нынешних времен видится чуть ли не самой удачным предприятием. Благо, что и технологии, во-первых, наконец-то позволяли изобразить обезьян более-менее достоверно, а во-вторых, дали возможность показать актерам убедительную игру - а такой возможности создатели старых фильмов (и ремейка Тима Бертона начала нулевых, и уж тем более старого пятифильмия 60-70-х) были лишены и им приходилось уповать на исключительно на грим разной степени жуткости.

В общем, новая трилогия "Планеты обезьян" имела успех в прокате - и мегакорпорация Disney, поглотив снимавшую ее студию "XX столетие Фокс", естественно, решила и дальше разрабатывать эту жилу. На режиссерский пост был приглашен Уэс Болл (автор не особо успешной подростковой антиутопии "Бегущий в лабиринте") - видимо, потому что на главные роли тут позвали молодых актеров (Тиг известен по экранизациям Кинга - "Оно" и "Противостояние", а Аллан по роли в "Ведьмаке").

Впрочем, в такого рода фильмах, где лица большинства артистов скрыты под маской из спецэффектов, актерская игра всегда отходит немножко на второй план. А главное - собственно, зрелищность и продуманность мира. С этим здесь все в порядке - постапокалипсис дан широкими мазками и довольно убедительно (что называется, на все деньги). Единственное, что можно предъявить фильму - некоторая затянутость хронометража и резкий клиффхэнгер в конце - но здесь авторов фильма можна понять. Ведь перед ними стояла задача познакомить зрителя с, по сути, новым миром и дать убедительный задел на последующие картины. А, судя по лихим начальным сборам - за ними дело не станет.

Подытоживая, "Королевство планеты обезьян" получился крепким и зрелищным фильмом - ничуть не хуже предыдущих проектов. И фанатам франшизы, и обычным зрителям, случайно забредшим на сеанс, он наверняка должен понравиться.

Смотрите на видео трейлер фильма "Королевство планеты обезьян":

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