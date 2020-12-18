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Семейка Крудс 2 - украинские актеры озвучки поделились впечатлениями от ленты

18 декабря 2020, 13:47

На большой экран выходит анимационный фильм Семейка Крудс Новоселье, и украинские актеры дубляжа охотно рассказали о своей работе над ним.

Семейка Крудс 2
Семейка Крудс 2 - кто занимался озвучкой / Universal

В Украине 24 декабря выйдет мультик Семейка Крудс Новоселье, продолжение нашумевшей картины DreamWorks.

Накануне премьеры, актеры озвучки Григорий Герман и Ирина Кудашова рассказали, что их больше всего впечатлило во время работы.

Актер и телеведущий программы "Утро с Украиной" Григорий Герман и звезда сериала "Школа" актриса Ирина Кудашова уже не первый раз отдают свои голоса героям.

Григорий озвучил Груга, а Ирина Кудашова озвучивает Зарю - бывшую подружку Гая.

Григорий признается, что имеет много общих черт со своим героем

"Груг искренний, откровенный, он не подлый и очень честный. А еще для него самым важным является семья, как, собственно, и для меня. Читайте такжеСемейка Крудс 2 - появились дата выхода и первый официальный трейлерПоэтому этот герой пришелся по душе еще с тех пор, как я работал с ним впервые. Мы с детьми уже с нетерпением ждем продолжения этой фантастической истории от DreamWorks. Особенно сейчас, когда так важно ходить в кино, чтобы поддержать кинотеатры и тех людей, благодаря которым можем смотреть хорошие фильмы на больших экранах. Как по мне, - это обязанность каждого, кто по-настоящему ценит кино", - считает он.

Также Григорий, который уже имеет большой опыт в дубляже, поделился своими впечатлениями от работы: "Главная сложность заключается в том, что здесь все решает сила голоса. И то, насколько удачно ты владеешь собственным тембром, благодаря которому должен передавать весь спектр эмоций своего персонажа. С одной стороны, это довольно кропотливая работа, с другой - невероятный творческий опыт, который ни с чем не сравнить. Кроме того, мне очень повезло с командой, вместе с которой нам удалось создать действительно неповторимый дубляж".

Семейка Крудс 2
Семейка Крудс 2 / Universal

Украинская актриса и блогерка Ирина Кудашова тоже не впервые пробует себя в дубляже. Ирина уверенно озвучивает свои реплики и с восторгом делится эмоциями

"Круто стать частью столь яркой голливудской анимации. Это мое третье появление в дубляже, но только сейчас моя роль - главная. С моей героиней нас объединяет много общего: как и я, она невероятно активная, жизнерадостная и свободолюбива. Звездная неисправимая оптимистка, которая в любой ситуации способна отыскать позитив! Этим мы с ней очень похожи. "Семейка Крудс Новая эра" - визуально совершенная работа, не оставит равнодушным ни одного зрителя. Поэтому я с нетерпением жду премьеру и приглашаю всех в кино!", - рассказала она.

Анимационная комедия Семейка Крудс: Новоселье выходит в Украине 24 декабря во всех кинотеатрах. Допремьерный показ - с 17 декабря.

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