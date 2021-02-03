Сериал Перші ластівки продлили на 3 сезон - когда ждать продолжение

Перші ластівки 3 сезон / Новый канал

Создатели сериала Перші ластівки после премьеры второго сезона Актодержали в напряжении всех поклонников, не раскрывая планов на 3 сезон.

Сейчас авторы сериала Перші ластівки официально объявили, что работают над третьим сезоном. Однако когда состоятся съемки и каким сюжетом они будут удивлять на этот раз – пока неизвестно

Как сообщила продюсер Нового канала Саша Ткаченко в интервью КП.юа, в основном, будущее сериалу дали актеры и шоуранер Евгений Туник.

"Третий сезон будет. Но когда - точно пока сказать не могу. Все очень просто - группа, которая работает на Первых ласточках, всегда хочет сделать максимум из того, что они могут в заданных рамках", - интригует продюсерка "Нового канала" Саша Ткаченко.Читайте такжеСтало известно, где смотреть Перші Ластівки 2 сезон онлайн

Перші ластівки 3 сезон - актеры и роли / Новий канал

"Еще успех этого сериала в том, что у него есть шоураннер Женя Туник, который и пишет, и находится на площадке, то есть человек ведет весь проект от начала до конца, он его и мама, и папа. Женя весь процесс держит в голове - и это феноменально важно. Потому что чаще всего режиссеры проекты не пишут, не монтируют, от этого они и получаются некими детьми-беспризорниками", - подчеркнула продюсерка.Читайте такжеПерші Ластівки Zалежні: чем закончился 2 сезон - объяснение концовки

Перші ластівки 3 сезон - сюжет

Напомним, сюжет сериала Перші ластівки сосредоточен на "игре" в стиле "синий кит", которая донедавна потрясла страны СНД.

Кто-то связывается по смс с детьми и подростками (во втором сезоне события развивались вокруг студентов), выбирает самых уязвимых, помогает им стать лучше, а потом доводит до самоубийства.

Уже есть два сезона сериала, но они связаны только сюжетом и являются антологией - актеры там одни и те же, но роли разные.

Примечательно, что кто такой Друг - таинственный автор игры "Перші ластівки" - главная интрига сериала, и воплощения Друга в обох сезонах разные.

Перші ластівки - актеры

Максим Девизоров

Александр Бегма

Максим Самчик

Таисия-Оксана Щурук

Александр Рудинский

Дарья Трегубова

Виктория Литвиненко

Анастасия Пустовит

Анастасия Рула

Дата начала съемок и премьера 3 сезона сериала Перші ластівки пока что неизвестны.