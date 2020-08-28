Содержанки 3: готовятся съемки продолжения сериала

Содержанки 3 сезон / Youtube

Съемки сериала Содержанки 3 сезон начнутся осенью 2020 года, и уже назвали шоуранеров и первые подробности нового сезона.

О продлении сериала Содержанки на 3 сезон сообщила главная героиня Дарья Мороз в соцсетях.

"Ну что, дорогие, какой ваш вопрос у меня в топе уже полгода?? Правильно: "Будет ли третий сезон сериала Содержанки?" Наконец готова ответить! ДА, ДА, и ДА!! Очень скоро на телесервисе Start. И с особенной гордостью и радостью могу сказать,что режиссеером будет Юрий Мороз. Ждите сериал Содержанки 3, дорогие!!", - пишет она.

Телесервис уже дал более исчерпывающую информацию о продолжении:

"Новый сезон сериала Содержанки официально подтвержден. Закончить рабочую неделю хотелось этим крупным анонсом", - заявил телесервис.

Режиссером уже официально станет Юрий Мороз, известный по проектам Братья Карамазовы и Точка. Главную роль в третьем сезоне вновь сыграет его дочь Дарья Мороз.

Содержанки 3 сезон / Instagram

По словам Дарьи, новый сезон будет значительно отличаться от первых двух. Во-первых, жесткой мужской доминантой. Во-вторых, неожиданными переменами типажа всех персонажей. В третьих, события будут более насыщенными, чем даже во втором.

"Мы вместе со всем актерским составом уже готовимся к съемкам.⠀Ждите еще больше информации в ближайшее время", - обещают на телесервисе.

Ранее на Главреде написали список актеров сериала Содержанки, и раскрыли сложные любовные взаимосвязи между ними.