УкрРус
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Содержанки 3: готовятся съемки продолжения сериала

28 августа 2020, 20:50

Сериал Содержанки получил продолжение - скоро начнутся съемки третьего сезона сериала на телесервисе Start.

Содержанки 3 сезон
Содержанки 3 сезон / Youtube

Съемки сериала Содержанки 3 сезон начнутся осенью 2020 года, и уже назвали шоуранеров и первые подробности нового сезона.

О продлении сериала Содержанки на 3 сезон сообщила главная героиня Дарья Мороз в соцсетях.

"Ну что, дорогие, какой ваш вопрос у меня в топе уже полгода?? Правильно: "Будет ли третий сезон сериала Содержанки?" Наконец готова ответить! ДА, ДА, и ДА!! Очень скоро на телесервисе Start. И с особенной гордостью и радостью могу сказать,что режиссеером будет Юрий Мороз. Ждите сериал Содержанки 3, дорогие!!", - пишет она.

Телесервис уже дал более исчерпывающую информацию о продолжении:

"Новый сезон сериала Содержанки официально подтвержден. Закончить рабочую неделю хотелось этим крупным анонсом", - заявил телесервис.

Режиссером уже официально станет Юрий Мороз, известный по проектам Братья Карамазовы и Точка. Главную роль в третьем сезоне вновь сыграет его дочь Дарья Мороз.

Содержанки 3 сезон
Содержанки 3 сезон / Instagram

По словам Дарьи, новый сезон будет значительно отличаться от первых двух. Во-первых, жесткой мужской доминантой. Во-вторых, неожиданными переменами типажа всех персонажей. В третьих, события будут более насыщенными, чем даже во втором.

"Мы вместе со всем актерским составом уже готовимся к съемкам.⠀Ждите еще больше информации в ближайшее время", - обещают на телесервисе.

Ранее на Главреде написали список актеров сериала Содержанки, и раскрыли сложные любовные взаимосвязи между ними.

Содержанки сериал онлайн русские сериалы новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Содержанки 3: готовятся съемки продолжения сериала». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

20:50
Содержанки 3: готовятся съемки продолжения сериала
20:37
В Германии на автобане задержали пьяного украинского дальнобойщика
20:35
Нормы карантина — вне закона: СМИ рассказали о резонансном решении КСУ Видео
20:28
Кличко рассказал, когда в Киеве повторно закроют метро Видео
20:18
Дейзи Ридли не может найти работу после главной роли в Звездных войнах
19:58
Что нужно есть после тренировки, чтобы худеть: топ-5 блюд Видео
19:57
На карантин закрыли Мотор Сич на Хмельнитчине Видео
19:41
Стало известно, сколько хасидов приедут в Умань на празднование Рош ха-Шана
19:33
Выборы на носу: эксперт рассказал, с какими трудностями столкнулась власть Видео
19:18
Пауза в отношениях: Минск резко ответил на решение Киева Видео
19:12
Темные начала: появился новый трейлер и актеры 2 сезона Видео
19:11
Ореховый спас: всё, что нужно знать – от традиций до поздравлений Видео
19:04
Эксперт пояснил, как Лукашенко "закрутит гайки" для подавления протестов Видео
18:33
Экс-разведчик объяснил, почему "Майдан" в России невозможен
18:29
Кровавое нападение на бус: в полиции рассказали о десятках подозреваемых Видео
18:24
Tayanna ушла с ЖВЛ - назвали имя новой ведущей проекта о звездах
18:17
В полиции опровергли изнасилование 4-летней девочки в Новых Санжарах
17:57
Кабмин смягчает запрет на въезд иностранцев: для кого откроют границу Видео
17:43
В Кабмине готовятся к коллапсу из-за COVID-19: перспективы локдауна в Украине Видео
17:38
Конституционный суд "поставил крест" на указе Порошенко насчет НАБУ – СМИ Видео
17:37
Курортная страна закрывается для украинцев из-за Covid-19 Видео
17:29
СМИ сообщили о "коалиции" Пальчевского и Столара на выборах мэра Киева
17:26
Зеленский рассказал, когда ждать нового саммита "Нормандской четверки" Видео
17:24
Назван главный лузер сентября по знаку Зодиака
17:14
Гороскоп всех знаков Зодиака на 29 августа: какие дела обречены на провал Видео
16:53
Закрыть город для хасидов: в Умани решили ставить блокпосты Видео
16:47
"Восстанет вся Беларусь": эксперт сказал, как Путин может "насолить" Лукашенко
16:45
Танці з зірками 2020 - что готовили участники на премьеру шоу на 1+1
16:33
Жесткий карантин: СМИ рассказали о новых правилах для школ с 1 сентября Видео
16:14
В Шарите рассказали, что происходит с Навальным Видео
16:09
Путин готов на "договорняк" с Западом насчет Лукашенко – политолог
16:07
Создатели Мира Дикого Запада снимают новый сериал для HBO
15:59
Не светит смягчение карантина: в Минздраве назвали регионы-аутсайдеры Видео
15:54
Судьба Северного потока-2: Меркель рассказала, будет ли завершен проект Видео
15:46
ВИЧ и СПИД: симптомы, причины и факторы риска Видео
15:38
Астролог предупредил, когда легко потерять деньги: названы даты
15:36
"Наглый шаг": Украина готовит санкции против Никарагуа за назначение консула в Крыму
15:23
"Мы уже ввели санкции": Меркель сделала заявление о войсках России в Беларуси Видео
15:22
Протесты в Беларуси, бунтующий Хабаровск и перспективы Украины: чат с Андреем Илларионовым
15:14
Сильная геомагнитная буря скрутит сосуды в конце августа Фото Видео
15:09
Как улучшить качество оргазма: советуют профессионалы Видео
15:07
На Житомирщине найден сенсационный клад: опубликованы фото
14:58
"Рука не дрогнет": Лукашенко назвал условия для ввода войск РФ в Беларусь Видео
14:54
"Они подло себя ведут": Лукашенко провоцирует войну с бизнесом в Беларуси Видео
14:36
"Стрелять в народ": Лукашенко рассказал, зачем взял в руки автомат Видео
14:33
Начальник Одесской СБУ Доровский лоббирует возвращение на таможню "теневого кассира" - СМИ
14:21
Россия оккупирует Беларусь: в ЕС должны немедленно отреагировать – МИД Литвы Видео
14:15
Кличко требует, чтоб приложение Дій вдома устанавливало больше людей Видео
13:59
Тихановская рассказала, что может спровоцировать вторжение РФ в Беларусь Видео
13:49
"Ломать людей": Лукашенко объявил об окончании протестов в Беларуси Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять