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Создатель Робота Чаппи и Район 9 снимает фильм ужасов, о котором не говорят

9 декабря 2020, 17:57

В Сеть просочилась информация, что Нил Бломкамп, снимающий фильмы в очень необычном стиле, втайне снял новый полнометражный фильм ужасов.

Нил Бломкамп
Нил Бломкамп / instagram.com/neillblomkamp/

Нил Бломкамп за 2020 год снял первый полнометражный фильм с 2015 года, где он также писал и сценарий.

Нил Бломкамп, поставивший также фильм Элизиум - рай не на Земле тайно снял свой новый фильм с AGC Studios, пишет Deadline.

Детали сюжета новой картины пока держатся в секрете, но источники сообщают, что лента будет хоррором со сверхъестественными элементами.

Но уже точно известно, что съемки были в Британской Колумбии.Читайте такжеЭмбер Херд может сыграть в Пиратах Карибского моря

В актерском составе задействованы преимущественно канадцы. Как и обычно, режиссер снял все в своем неповторимом стиле. Однако, съемки завершатся только весной 2021. Дата выхода при этом не называется.

О работе над новым проектом Бломкамп рассказывал ещё летом 2020-го, однако деталями режиссер не поделился. Позже в августе он опубликовал фотографии со съемок загадочного фильма.

Представители AGC и сам Бломкамп не отвечают на запросы о комментариях.

Как известно, Нил Бломкамп снял только 3 полнометражных фильма, остальные - неповторимые короткометражки. Больше всего прибыли принес Район №9 - более 230 миллионов с бюджетом чуть более 30. За этот фильм Бломкамп номинировался на Оскар.

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