Стало известно, сколько фильмов Кингсмен будет снято

Вселенная Kingsman составит 10 фильмов / Courtesy of 20th Century Studios

Режиссер Мэтью Вон планирует сделать 10 фильмов по вселенной Kingsman в рамках расширения компании.

Генеральный директор Marv Group Зиги Камаса утверждает, что будет "еще семь фильмов Kingsman", пишет Deadline.

"Мы хотим развивать бизнес и увеличивать объемы производства, - сказал Камаса на саммите Winston Baker UK Finance, - У нас есть телесериал Kingsman в разработке, и есть еще две-три других франшизы, которые разрабатываются вместе с миром Kingsman.Читайте такжеKingsman 3: дата выхода и сюжет приквела

Бюджет 2 фильмов вселенной собрал 825,2 миллиона долларов, но на подходе третий фильм - Кингс мен 3 (Люди короля), который будет приквелом серии.

Кингс мен 2020 - актеры и роли

Харрис Дикинсон

Лиам Нисон

Рэйф Файнс

Даниэль Брюль

Рис Иванс

Мэттью Гуд

Аарон Тейлор-Джонсон

Джемма Артертон

Том Холландер

Джимон Хонсу

Стэнли Туччи.

Напомним, что фильм King's Men выйдет 21 февраля 2021 года.