Стало известно, сколько фильмов Кингсмен будет снято

Создатель Kingsman не ограничится тремя фильмами - Мэтью Вон запланировал целую франшизу, больше, чем у Форсажа.
Режиссер Мэтью Вон планирует сделать 10 фильмов по вселенной Kingsman в рамках расширения компании.
Генеральный директор Marv Group Зиги Камаса утверждает, что будет "еще семь фильмов Kingsman", пишет Deadline.
"Мы хотим развивать бизнес и увеличивать объемы производства, - сказал Камаса на саммите Winston Baker UK Finance, - У нас есть телесериал Kingsman в разработке, и есть еще две-три других франшизы, которые разрабатываются вместе с миром Kingsman.Читайте такжеKingsman 3: дата выхода и сюжет приквела
Бюджет 2 фильмов вселенной собрал 825,2 миллиона долларов, но на подходе третий фильм - Кингс мен 3 (Люди короля), который будет приквелом серии.
Кингс мен 2020 - актеры и роли
- Харрис Дикинсон
- Лиам Нисон
- Рэйф Файнс
- Даниэль Брюль
- Рис Иванс
- Мэттью Гуд
- Аарон Тейлор-Джонсон
- Джемма Артертон
- Том Холландер
- Джимон Хонсу
- Стэнли Туччи.
Напомним, что фильм King's Men выйдет 21 февраля 2021 года.
Автор: Александр Галаджий