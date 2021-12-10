Сваты возвращаются: названа официальная дата премьеры финального сезона сериала Сваты

Когда 7 сезон Сватов? / instagram.com/1plus1_ua

Выхода 7 сезона сериала Сваты телезрители ждут почти десять лет. Съемки финала полюбившейся всем истории затянулись по множеству различных причин: от политических разногласий до пандемии коронавируса.

И вот, в октябре 2021 года появился первый официальный трейлер 7 сезона Сватов, который намекнул, что сериал появится на экранах уже в ноябре. В ноябре опубликовали иное сообщение - ждите к Новому году. Не раньше.

И вот она - долгожданная премьера! На официальной страничке телеканала 1+1 в Instagram наконец объявлена заветная дата начала финального сезона сериала Сваты!

За приключениями веселого семейства можно будет понаблюдать уже через несколько дней. Дату премьеры назначили на 20 декабря. Сериал покажут в 20:45 на канале 1+1.

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