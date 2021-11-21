"Там на шахте угольной рог нашли отрубленный": рецензия на фильм ужасов "Ненасытный"

"Ненасытный" / Searchlight Pictures

Американская глубинка. Городок - максимально депрессивный после того, как закрыли единственную шахту. Из Калифорнии в отчий дом возвращается учительница Джулия (Кери Расселл). Из всех родственников у нее остался один брат - неулыбчивый увалень Пол (Джесси Племмонс). Он же по совместительству местный шериф. Джулия идет работать в школу и скоро замечает, что один из ее учеников, Лукас (Джереми Т. Томас) - ушастый паренек с затравленным взглядом - на уроках делает совсем ужасно-кровавые рисунки. И не может толком объяснить, куда делся его отец-наркоторговец и почему его младший брат не ходит в школу. Вдруг шериф находит в лесу жутко растерзанный труп - и сразу понятно, что лесные звери тут ни при чем.

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В оригинале фильм называется Antlers - то бишь Оленьи рога (и они играют важную роль в сюжете). В украинском прокате кино идет под названием "Ненасытный" - и такое название крайне удачно, поскольку сразу настраивает зрителя на то, что ему покажут крайне откровенное и кровавое зрелище. Сразу скажем - рейтинг "18+" создатели отрабатывают на полную. На больших экранах такие кровавые ужастики в последнее время гостят редко (сходу можно вспомнить только ремейк "Суспирии" в 2018-м).

И особенно любопытно, что режиссер Скотт Купер сделал себя имя на драмах ("Сумашедшее сердце", "Черная месса"), а в жанре хорроров - он, по сути, новичок. Но, благо, фильм согласился спродюсировать маэстро Гильермо Дель Торо - который на ужастиках не одну собаку съел. И благодаря такому тандему зрелище получилось весьма - хоть и не вполне оригинальное, но весьма сочное и интересное. Особенно хорошо поработали гримеры и мастера спецэффектов - созданные им древние монстры из индейской мифологии получились реально пугающими.

Резюмируя - фильм строго рекомендуется к просмотру всем фанатам фильмов ужасов. Ведь мало кому из нынешних киноделов хватает смелости и умений снять по настоящему рискованный и откровенный ужастик, как то сделали Купер с Дель Торо.

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