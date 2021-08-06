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Тарантино заинтриговал своим вариантом фильма про Рэмбо и назвал его актерский состав

6 августа 2021, 14:44

Квентин Тарантино рассказал, как бы он экранизировал "Первую кровь" в своем стиле.

Квентин Тарантино
Квентин Тарантино / Getty images

Квентин Тарантино признался, что экранизировал бы роман Дэвида Моррелла совершенно иным способом, чем фильмы "Рэмбо" со Сталлоне.

Как сообщает IndiWire, на главную роль Тарантино взял бы Адама Дайвера, а Курта Рассела на роль Шерифа.

Мастер диалогов Квентин Тарантино признался, что он бы экранизировал книгу, а не отталкивался от фильмов со Сталлоне - его поразили именно диалоги из оригинала.

"Если бы я хотел сделать просто хороший фильм, чтобы быть наверняка уверенным, что он получится хорошим, я бы взял за основу роман Первая кровь Дэвида Моррелла.. Не фильм, который сняли по Первой крови, а саму книгу.

Каждый раз я читаю его, и там настолько фантастические диалоги, что я буквально читаю всё вслух. Такой фильм был бы действительно хорош. Сейчас мне бы хотелось сделать нечто большее. Но если бы я задался целью просто снять хорошее кино, то материал вот он, прямо тут", - заявил гений кинематографа.

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Тарантино сказал, что это просто идея, и конечно же он не будет сейчас делать эту экранизацию - свою обещанную последнюю картину.

Режиссер пока что не определился, о чем именно будет его финальная картина.

В июне 2021 года Тарантино заявил, что уходит из кино. Но он хочет снять свой последний фильм перед этим. С картиной он не определился, но на разных интервью "подогревает" тему, обсуждая то один, то другой фильм, держа фанатов в постоянном напряжении.

Напомним, что 9 фильм Тарантино - Однажды в Голливуде вышел в 2019 году, его бюджет 90-96 миллионов, в сборы - 374,3 миллиона долларов. В фильме сыграли Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Марго Робби, Дакота Фаннинг и другие.

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