Телеканал 2+2 покажет ироничный детектив "Мистер и миссис Малышко"

Теплая осенняя премьера на телеканале 2+2.

https://glavred.info/movies/telekanal-2-2-pokazhet-ironichnyy-detektiv-mister-i-missis-malyshko-10605413.html Ссылка скопирована

Мистер и миссис Малышко - на 2+2 состоится премьера детектива / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

21 октября телеканал 2+2 начнет показ премьеры осеннего телесезона - 16-серийного иронического детектива "Мистер и миссис Малышко". Лента будет выходить по будням, с понедельника по четверг, в 20:15.

Это история о супругах Александре и Марии - нежных, внимательных и любящих дома родителей. Однако как только они выходят за порог своей квартиры, следователь Александр и адвокат Мария сразу превращаются в непримиримых соперников. Бескомпромиссное профессиональное противостояние супругов создает не только много комических ситуаций, но и серьезных конфликтов.

Съемки сериала закончились в июне 2024 года. В ленте можно увидеть любимые локации и пейзажи Киева. Супружескую пару сыграли украинские актеры Валентин Томусяк и Вероника Мишаева-Яковлева ("Плут 2").

видео дня

Как рассказала Вероника, ей сразу понравилась героиня и динамичный сценарий.

"В этой женщине бурлит все: сила, ум, азарт, нежность. Она - современная мать, яркая женщина, которая может ошибаться, но жажда победы ее никогда не оставляет. Счастлива, что присоединилась к команде, ведь мы с партнерами и членами съемочной группы стали настоящими друзьями",- рассказала Вероника Мишаева-Яковлева.

Также в сериале снимались известная телеведущая, актриса и режиссер Даша Трегубова, и ее дочь Полина Громова, которая сыграла ребенка главных героев. Для звездной мамы и ее дочери это первый опыт съемок в одном проекте.

Центральных персонажей воплотили актеры Дмитрий Соловьев, Влад Писаренко, Анастасия Евтушенко и другие. Режиссером-постановщиком сериала стал Дмитрий Лактионов. Он впервые взялся снимать сериал в жанре иронического детектива.

"Это очень интересная, увлекательная история, в которой объединены детектив и комедия. Меня зацепил сценарий, с неожиданными сюжетными поворотами и юмором, нестандартными героями. Несмотря на то, что Мария и Александр дали друг другу обещание больше не заниматься опасными делами, не рисковать жизнью хотя бы ради дочери, они продолжают постоянно попадать в приключения, оказываясь на грани жизни и смерти. Эти двое любят сложные загадки, имеют нестандартный подход к делам. Зрителю будет интересно наблюдать за ними", - говорит Дмитрий Лактионов.

Сериал по заказу телеканала 2+2 сняла продакшн-студия SFERA FILM.

Оператор: Алексей Цвилодуб.

Авторы сценария: Марк Лимаренко, Артем Кобзан, Андрей Виштак.

Генеральный продюсер: Сергей Кизима.

Шоураннер: Сергей Карпенко.

Продюсеры: Дмитрий Сафановский, Вадим Червяков.

Исполнительный продюсер: Роман Омельчук.

Дополнительная информация и обновления проекта будут доступны на официальном сайте телеканала 2+2 и социальных страницах Facebook, Instagram.

Смотрите премьеру сериала "Мистер и Миссис Малышко" уже 21 октября в 20:15 на 2+2.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред