Теща ждет премьеру: Педан рассказал о семейной традиции с шоу "Я люблю Україну"

Уже 10 ноября шоу "Я люблю Україну" вернется на телеканал ТЕТ с новым сезоном.

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Шоу Я люблю Україну - премьера нового сезона на ТЕТ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/pedanos, Пресс-служба

Каждое воскресенье в 19:00 ведущая Ксения Мишина будет проверять знания звезд в семи раундах и открывать множество интересных фактов об Украине. Если для Юрия Ткача это четвертый капитанский сезон, то для Александра Педана - только второй. К проекту он присоединился весной этого года, но уверяет, что чувствует себя как дома.

"Я как домой вернулся, классно, кайфово. На "Я люблю Україну" надо включать все, что ты где-то слышал, знал. Хотя в финале это все равно не поможет. Поэтому нужно, чтобы фортило, чтобы успех был с тобой", - подчеркнул капитан за кулисами.

Вечера за просмотром шоу "Я люблю Україну" стали традицией для семьи Александра Педана, а главной поклонницей проекта оказалась теща. Она больше внука Марка ждет премьеру.

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"Мы пересматриваем выпуски семьей, Марику очень интересно, но самая большая фанатка - это теща. Она уже ждет новых выпусков: "Саша, ну когда уже? Это же такое шоу, это же так интересно и полезно". Может сделать море комплиментов не мне собственно, а команде проекта", - рассказал Александр Педан.

Он подчеркивает, что "Я люблю Україну" - это не просто развлекательный проект, но и познавательная викторина, которая становится только интереснее и более углубленной. С каждым новым сезоном команда создателей отыскивает факты об Украине, которые удивляют даже опытных игроков среди звезд.

"У нас есть одна цель - через развлекательный формат донести и показать людям величие и красоту нашей страны, ее языка, истории, географии. Это, наверное, самый главный объединяющий фактор. Наша миссия - сделать это классно и качественно", - отметил Александр Педан.

Присоединяйтесь к батлу "ткачевцев" и "педановцев" и проверяйте собственные знания уже с 10 ноября в 19:00. Проводите воскресные вечера в семейном кругу и гордитесь своим с шоу "Я люблю Україну" на телеканале ТЕТ.

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