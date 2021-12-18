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"Ты попробуй-ка, вернись-ка, в прежние места": рецензия на фильм "Человек-Паук: нет пути домой"

18 декабря 2021, 22:47

В украинском прокате идет главная премьера студии Marvel нынешнего года - супергеройский боевик-мегаблокбастер "Человек-Паук: нет пути домой".

Челопук
Том Холланд в роли Человека-паука / Sony / Marvel

После того, как подлый злодей Мистерио объявил на весь мир - мол, Человек-паук - это школьник Питер Паркер (Том Холланд), его жизнь превратилась в ад. Ни нормальных цемок-бомок с любимой Эм Джей (Зендая), ни спокойного отвисания с лучшим другом Недом. А жилище любимой тети Мэй (Мариса Томей) взяли в осаду папарацци и пауконенавистники. Жизнь, в общем, дала гигантскую трещину. И тут Паркер вспоминает о том, что у него есть знакомый всемогущий колдун - доктор Стрендж (Бенедикт Камбербетч). Вдруг он сделает какой-нибудь "ахалай-махалай" магический и все исправит? Паренек обращается за помощью к магу. Стоит ли говорить, что после этого все летит ко всем чертям.

2021 год студия Marvel (и ее диснеевские хозяева) вряд ли могут записать себе в актив. Во всяком случае в том, что касается киновселенной - тут и прощальный поклон Скарлетт Йоханссон в роли Черной вдовы явно не задался в плане сборов, и рикованный эксперимент в виде "Вечных" жестко разнесла критика (плюс зрители тоже не принесли студии ожидаемых сотен миллионов).

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Глядя на "Человек-Паук: нет пути домой", становится немного понятней, почему марвеловский демиург Кевин Файги получил карт-бланш на "Вечных". Штука в том, что третья часть приключения "дружелюбного соседа" в исполнении Тома Холланда сделана надежно и просто - из расчета максимально польстить / умаслить фанатов и поэксплуатировать ностальгию. Благо не так давно введенная в киновселенную Marvel концепция Мультивселенной это позволяет. Не хотелось бы откровенно спойлерить, но, по помимо засвеченных в трейлерах суперзлодеев Электро (Джейми Фокс) и Доктора Осьминога (Альфред Молина - дико почему-то похожего на Григория Лепса), олдовых фанатов супергеройских фильмов Sony ждет еще немало радости от звездных камео.

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Любой драматический поворот в фильме (а их немало) создатели попытались уравновесить или шутками, или зрелищным экшеном. К их чести баланс выдерживается практически до финала - который получился слегка надуманным и сиропным. Плюс, к сожалению, романтическая линия между Паркером и ЭмДжей особо не удалась - Холланд и Зендея отлично смотрятся в кадре, но химии между ними нет - во всяком случае такой, какая была у предшественников (пар Магуайр-Данст и Гарфилд-Стоун).

Впрочем, замечаешь огрехи фильма только тогда, когда выходишь из зала (к слову, сцен после титров две - причем вторая очень важна в контексте киновселенной Marvel).

В остальном же "Человек-Паук: нет пути домой" - практически идеальное киноразвлечение (особенно для еле-еле выжившей после пандемии индустрии). Все блестит сверкает, действие ни на минуту не провисает, а на зрителей с экрана сыпятся градом шутки и зрелищные спецэффекты. В общем, фанатам студии Марвел и любителям слопать ведерко другое поп-корна под блокбастер это кино пропускать нельзя ни в коем случае.

viber
человек паук Marvel
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