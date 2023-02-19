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В Польше выйдет адаптация популярного украинского сериала "Слуга народа"

19 февраля 2023, 20:03
На польском телевидении появился свой "Зеленский" Игнатий Конечный - президент из народа.
Марцин Хикнер, Владимир Зеленский
Марцин Хикнер в роди Игнатия Конечного в польской адаптации украинского сериала "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли / Скриншот, imdb.com

4 марта на польском телеканале Polsat выйдет сериал "Слуга народа" - адаптация украинского сериала 2015-2019 годов, главную роль в котором сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Польская версия сериала сохраняет основную сюжетную линию - простой учитель истории по имени Игнатий Конечный (в исполнении Марцина Хикнера) внезапно становится президентом и сталкивает со множеством комических, а иногда и драматических ситуаций. Ему 36 лет, он разведен, живет с родителями, а на работу, даже будучи президентом, ездит на велосипеде.

Правда, Polsat все же адаптировал своего "Слугу народа" под польские политические и социокультурные реалии, которые вплетены в комическую историю.

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"Украинский оригинал сериала привел к власти Владимира Зеленского, сыгравшего в нем главную роль. Получится ли это у Марцина Хикнера? Никто не знает. Но мы точно знаем, что сериал подарит вам много улыбок и интересных размышлений о политике", - пишет Polsat о сериале на официальной странице в Instagram.

Ранее Главред рассказывал, как сейчас выглядят красавчики-комиссары из популярного сериала конца девяностых "Комиссар Рекс" Тобиас Моретти и Гедеон Буркхард.

Удивляет преображением и французская актриса Элен Ролле, сыгравшая главную героиню в молодежном сериале "Элен и ребята" - артистка на всю жизнь осталась заложницей одной роли.

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