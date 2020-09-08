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В сеть слили первые кадры 2 сезона сериала Мандалорец

8 сентября 2020, 17:48

Сериал Мандалорец 2 выходит на экраны на стриминговом канале Disney уже осенью 2020, и еще до начала показа, в сеть слили первые кадры из нового сезона.

Мандалорец 2 сезон
Мандалорец 2 сезон / Entertainment Weekly

Сериал Мандалорец 2 сезон, который снимал Роберт Родгигез, уже скоро станет доступным на официальных сервисах Disney, но еще почти за месяц до премьеры, в сети уже показали первые кадры с любимыми героями 2 сезона.

Первые кадры 2 сезона сериала Мандалорец показало издание Entertainment Weekly.

Мандалорец 2 сезон выходит на Disney+ в конце отктября, а пока что создатели решили подразнить поклонников фото их любимых персонажей.

Никаких новых лиц — только старая команда в сборе, вместе с малышом Йодой. И опять на песчаной планете.

Во втором сезоне должны появиться многие известные персонажи, среди которых Асока Тано в исполнении Розарио Доусон, Бо-Катан, Боба Фетт и другие

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  • Мандалорец 2 сезон Entertainment Weekly
  • Мандалорец 2 сезон Entertainment Weekly
  • Мандалорец 2 сезон Entertainment Weekly
  • Мандалорец 2 сезон Entertainment Weekly
  • Мандалорец 2 сезон Entertainment Weekly
  • Мандалорец 2 сезон Entertainment Weekly
  • Мандалорец 2 сезон Entertainment Weekly
  • Мандалорец 2 сезон Entertainment Weekly

Напомним, что во втором сезоне появится "нейтральный джедай" ученица Дарта Вейдера Асока Тано, которую сыграет Розарио Доусон. По намекам шоуранеров будет еще много сюрпризов, но они наотрез отказываются из разглашать.

Смотрите онлайн на Disney + Мандалорца 2 с 31 октября.

Мандалорец Сериалы Disney новости шоу бизнеса
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