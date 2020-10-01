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В Сети появился трейлер Борат-2: названа дата выхода фильма

1 октября 2020, 18:12

Теперь Борат будет путешествовать не один, а вместе с дочерью.

Борат 2
Главного героя фильма Борта-2 ждут новые приключения/ Скриншот YouTube

Опубликован полноценный трейлер фильма Борат -2 – продолжения комедии, в которой главный герой – казахстанский журналист Борат Сагдиев – путешествует по Америке. Теперь он будет осваивать Штаты вместе со своей дочерью и скрываться от фанатов.

В трейлере показано, как Борат пытается скрыться от фанатов и осваивает США вместе со своей дочерью. В планах главного героя – выдать ее замуж за кого-то из тех, "кто приближен к трону".

Фильм с небанальным заголовком "Дар порнографической мартышки вице-премьеру Михаилу Пенсу на благо недавно уменьшившегося народа Казахстана" должен выйти на платформе Amazon Prime Video практические за десять дней до дня проведения выборов президента США.

Дата премьеры на Amazon Prime Video – 23 октября.

Примечательно, первый фильм Борат вышел еще в 2006 году. Сыгравшему главную роль актеру комедийного жанра Саше Барону-Коэну фильм принес популярность по всему миру. Съемка фильма обошлась в 18 миллионов долларов. Кассовые сборы – более 262 миллионов долларов США.

Напомним, фильм Борат-2 выйдет незадолго до старта президентских выборов не случайно – в Америке считают, что создатели комедии таким образом пытаются привлечь молодежь к выборам главы американского государства.

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