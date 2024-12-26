От запеченной скумбрии до голливудского салата от Евгения Клопотенко: с чем смаковать новогодний выпуск шоу 'Я люблю Украину' 31 декабря

https://glavred.info/movies/vid-zapechenoji-skumbriji-do-gollivudskogo-salatu-vid-yevgena-klopotenka-z-chim-smakuvati-novorichniy-vipusk-shou-ya-lyublyu-ukrajinu-31-grudnya-10625384.html Ссылка скопирована

Новогодний выпуск шоу "Я люблю Украину" / Фото: 1plus1

Телеканал ТЕТ начинает новую традицию 31 декабря и приглашает всех зрителей встретить Новый год в компании любимого семейного шоу "Я люблю Украину".

В последний день года, в 18:00, студия шоу "Я люблю Украину" превратится в зимнюю сказку с блестящими декорациями и звездными составами команд: инфлюенсером и амбассадором социальных проектов Дашей Квитковой, шеф-поваром и ресторатором Евгением Клопотенко, юмористкой и актрисой сериала "Волонтеры" Александрой Машлятиной, ведущим Фимой Константиновским.

Праздничный выпуск шоу "Я люблю Украину" станет особым путешествием к украинским зимним традициям. Вместе мы встретим Новый 2025 год с песнями, весельем и загадаем одно желание на всех.

видео дня

А что же к новогоднему столу? Под что смаковать премьеру? К счастью, один из звездных гостей - Евгений Клопотенко. Он с радостью поделился блюдами, которые лучше всего подойдут для просмотра шоу "Я люблю Украину". Простые в приготовлении, но оригинальные рецепты точно придадут вашему празднику особого шарма и вкуса:

Курица в арахисовом соусе. На Новый год хочется чего-то особенного и необычного. Как вам такое - курица в арахисовом соусе с гарниром из стручковой фасоли? Сначала бедра поджарим до румяной корочки, а затем запечем под слоем соуса, чтобы получить нежное и сочное мясо. К такой курице подойдет любой гарнир, но если хотите чего-то оригинального, дополните хрустящей стручковой фасолью.

На Новый год хочется чего-то особенного и необычного. Как вам такое - курица в арахисовом соусе с гарниром из стручковой фасоли? Сначала бедра поджарим до румяной корочки, а затем запечем под слоем соуса, чтобы получить нежное и сочное мясо. К такой курице подойдет любой гарнир, но если хотите чего-то оригинального, дополните хрустящей стручковой фасолью. Запеченная скумбрия с красным луком. Наверное, вы не раз запекали скумбрию, ведь это довольно просто: соль, лимон и в духовку. Очень вкусно, однако обыденно. Поэтому на Новый год предлагаем приготовить "подушку" из поджаренного красного лука, чеснока и уксуса, на которой будет пропитываться и отдавать свои вкусы и ароматы скумбрия.

Наверное, вы не раз запекали скумбрию, ведь это довольно просто: соль, лимон и в духовку. Очень вкусно, однако обыденно. Поэтому на Новый год предлагаем приготовить "подушку" из поджаренного красного лука, чеснока и уксуса, на которой будет пропитываться и отдавать свои вкусы и ароматы скумбрия. Кобб салат с куриным филе. Хотите рецепт звездного салата, который придумали в Голливуде? Здесь никакой экзотики. Особенность салата - в подаче: ингредиенты не перемешиваются, а выкладываются яркими полосками. Заправка подается отдельно, чтобы каждый гость мог выбрать именно то сочетание ингредиентов, которое ему больше всего по вкусу.

Хотите рецепт звездного салата, который придумали в Голливуде? Здесь никакой экзотики. Особенность салата - в подаче: ингредиенты не перемешиваются, а выкладываются яркими полосками. Заправка подается отдельно, чтобы каждый гость мог выбрать именно то сочетание ингредиентов, которое ему больше всего по вкусу. Салат с тыквой, фетой и шпинатом. Праздники - еще не повод отказываться от здоровой пищи, ведь она также может быть вкусной и оригинальной. К тому же этот салат с тыквой, фетой и шпинатом вы приготовите всего за 25 минут или даже меньше. Не нужно долго отваривать или запекать овощи - просто немного обжарьте тыкву, добавьте уже готовую консервированную фасоль, листья беби-шпината и нежный сыр фета. Вот и весь рецепт. Но блюдо получается ярким и вкусным.

Праздники - еще не повод отказываться от здоровой пищи, ведь она также может быть вкусной и оригинальной. К тому же этот салат с тыквой, фетой и шпинатом вы приготовите всего за 25 минут или даже меньше. Не нужно долго отваривать или запекать овощи - просто немного обжарьте тыкву, добавьте уже готовую консервированную фасоль, листья беби-шпината и нежный сыр фета. Вот и весь рецепт. Но блюдо получается ярким и вкусным. Риет из утки с грушевым мармеладом. Пусть вас не пугает причудливое название блюда. На самом деле это самый обычный паштет из филе утки. Но он не перебит до кремовой консистенции, а порублен ножом для выразительной плотной текстуры и вкуса. Чтобы сделать его еще интереснее на вкус, приготовьте грушевый мармелад.

Пусть вас не пугает причудливое название блюда. На самом деле это самый обычный паштет из филе утки. Но он не перебит до кремовой консистенции, а порублен ножом для выразительной плотной текстуры и вкуса. Чтобы сделать его еще интереснее на вкус, приготовьте грушевый мармелад. Десерт из слоеного теста с заварным кремом. Можно было бы назвать этот десерт "Наполеон", но не станем вводить вас в заблуждение, ведь он немного другой. Кроме замечательного и нежного вкуса, у него есть еще одно преимущество - он готовится удивительно легко и быстро. Стоит только купить слоеное тесто и приготовить очень простой заварной крем. Главное - это подача. Поломайте готовое тесто на кусочки, промажьте кремом эти "большие крошки". Если хотите смаковать хрустящий десерт, то сразу подавайте на стол. Или оставьте пропитываться, если любите мягкие.

Подробности приготовления и больше праздничных блюд на ресурсах Евгения Клопотенко. Не забывайте включить телеканал ТЕТ 31 декабря, в 18:00, чтобы встретить год вместе с любимым шоу "Я люблю Украину".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред