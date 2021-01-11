Вышел полноценный трейлер 1 сезона сериала Кларисса

Кларисса 2021 / кадр из сериала

Канал CBS впервые выпустил трейлер сериала Кларисса, который выходит в жанре "психологический ужас и драма". О сюжете ничего до последнего старались не сообщать, но в первом же трейлере раскрываются основные мотивы проекта.

По сюжету, Кларисса становится полноценным агентом ФБР, но сталкивается с сексизмом в органах и политике, который был показал еще в первом фильме. Однако, после того, как она поймала Буффало Билла, она стала публичной личностью, и отношение к агенту Старлинг меняется как со стороны начальства, так и прессы и коллег. К тому же, Клариссу ожидает новое дело и новый маньяк.

Создателями сериала выступают Алекс Куртцман (Зена - королева воин, Стартрек: Дискавери, Пикар, Области тьмы) и Дженни Люмет (Муммия, Рэйчел выходит замуж). Шоураннером проекта в мае 2020 года назначили Элизабет Клавитер (Анатомия страсти).

Кларисса 2021 - актеры и роли

Ребекка Бридс - Клариса Старлинг

Эрика Андерсон - Кейси Лофти

Джейн Аткинсон - Рут Мартин

Лара Бинаме - регистратор

Марни Карпентер - Кэтрин Мартин

Майкл Кудлиц - Пол Крендлер

Маттео Де Кола - Репортер

Лукка Де Оливейра - Томас Эскивель

Шон Дойл - терапевт Кларис

Крис Фаркуар - агент Кигер

Тим Гини - Новак

Майя Макнейр - Клариса Старлинг (в молодости)

Саймон Нортвуд - Баффало Билл

Кал Пенн - Эмин Григорян

Ник Сэндоу - Мюррей Кларк

Джон Токатлидис - Кристос Катоподис

Кларисса 2021 новый трейлер - смотреть видео:

Напомним, Клариссу Старлинг ранее также сыграли Джоди Фостер в фильмах Молчании ягнят (1991) и Джулианна Мур в Ганнибале (2001).

Сериал Кларисса будет выходить на CBS с 11 февраля 2021 года.