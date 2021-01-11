Вышел полноценный трейлер 1 сезона сериала Кларисса

Канал CBS показал первый большой трейлер сериала Кларисса, который должен стать сиквелом Молчания ягнят, и по хронологии быть перед фильмом Ганнибал.
Канал CBS впервые выпустил трейлер сериала Кларисса, который выходит в жанре "психологический ужас и драма". О сюжете ничего до последнего старались не сообщать, но в первом же трейлере раскрываются основные мотивы проекта.
По сюжету, Кларисса становится полноценным агентом ФБР, но сталкивается с сексизмом в органах и политике, который был показал еще в первом фильме. Однако, после того, как она поймала Буффало Билла, она стала публичной личностью, и отношение к агенту Старлинг меняется как со стороны начальства, так и прессы и коллег. К тому же, Клариссу ожидает новое дело и новый маньяк.
Создателями сериала выступают Алекс Куртцман (Зена - королева воин, Стартрек: Дискавери, Пикар, Области тьмы) и Дженни Люмет (Муммия, Рэйчел выходит замуж). Шоураннером проекта в мае 2020 года назначили Элизабет Клавитер (Анатомия страсти).
Кларисса 2021 - актеры и роли
- Ребекка Бридс - Клариса Старлинг
- Эрика Андерсон - Кейси Лофти
- Джейн Аткинсон - Рут Мартин
- Лара Бинаме - регистратор
- Марни Карпентер - Кэтрин Мартин
- Майкл Кудлиц - Пол Крендлер
- Маттео Де Кола - Репортер
- Лукка Де Оливейра - Томас Эскивель
- Шон Дойл - терапевт Кларис
- Крис Фаркуар - агент Кигер
- Тим Гини - Новак
- Майя Макнейр - Клариса Старлинг (в молодости)
- Саймон Нортвуд - Баффало Билл
- Кал Пенн - Эмин Григорян
- Ник Сэндоу - Мюррей Кларк
- Джон Токатлидис - Кристос Катоподис
Кларисса 2021 новый трейлер - смотреть видео:
Напомним, Клариссу Старлинг ранее также сыграли Джоди Фостер в фильмах Молчании ягнят (1991) и Джулианна Мур в Ганнибале (2001).
Сериал Кларисса будет выходить на CBS с 11 февраля 2021 года.