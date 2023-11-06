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"Жизненные комедийные истории, в которых каждый узнает себя": на ТЕТ премьера нового сериала Волонтеры

Олег Макаров
6 ноября 2023, 11:10
На ТЕТ премьера нового сериала волонтеры
На ТЕТ премьера нового сериала Волонтеры

Уже сегодня, 6 ноября, в 19:00 на телеканале ТЕТ премьера нового комедийного сериала "Волонтеры" со звездами украинского юмора – Игорем Ласточкиным, Кириллом Ганиным, Станиславом Бокланом, Ириной Сопонару, "Трио разные" и "Ветеранами космических войск". Это калейдоскоп незатейливых историй реальных волонтеров с мужественным духом и крепким юмором.

"Волонтеры" на ТЕТ – сериал о сверхлюдях, которые не знают слова "невозможно". Которые, забывая о возрасте, сне и усталости, собирают, донатят, готовят, привозят, покупают, отправляют, соединяются и достают из-под земли все необходимое, чтобы русский корабль поскорее нашел известные координаты. "Волонтеры" - это обо всех украинцах, которые не на фронте. О тебе, твоем соседе, однокласснике, коллеге и водителе маршрутки. О ангелах-хранителях для супергероев в пикселях.

На ТЕТ премьера нового сериала волонтеры

"Волонтеры" созданы на основе успешного комедийного проекта на ютубе – "Волонтеры о волонтерах". Актер и участник команды "Ветераны космических войск" Артем Домницкий подчеркнул, что в этом кроется уникальность сериала.

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"Интересный кейс того, как проект из ютуба превращается в полноценный телевизионный сериал. Я не могу вспомнить, какие еще проекты из коротеньких роликов превращались в полноценные комедийные сериалы. Думаю, это хорошая практика", - поделился Домницкий.

В сериале "Волонтеры" снялись любимые юмористы, которые, не сбавляя оборотов, поддерживают страну актуальными шутками и масштабными волонтерскими сборами, поэтому играть им почти не приходилось. На площадке все были собой.

"Мой герой - это по сути я, поэтому к образу своего персонажа я практически ничего не добавлял и был собой. Тут как раз тот случай, когда ничего добавлять и не надо было. Как в жизни, так и в кадре этого сериала мы неравнодушные отзывчивые люди", – признался Игорь Ласточкин.

На ТЕТ премьера нового сериала волонтеры

За каждым волонтерским делом наших героев стоит история, а за каждой хорошей историей – крепкий юмор.

"Это не проект, это мечта, это сказка. И самое главное, что мы со всем своим вдохновением, со всем своим желанием делаем это для украинцев. Я считаю, что какая бы сложная ситуация ни была, без юмора невозможно ее пережить. Поэтому делаем людям хорошее настроение", - прокомментировал Кирилл Ганин.

На ТЕТ премьера нового сериала волонтеры

Включайте телеканал ТЕТ с понедельника по четверг в 19:00 и влюбляйтесь в новый комедийный сериал "Волонтеры" и тех, кто ежедневно превращается в лучшую версию себя. Отвлекитесь, смейтесь и вдохновляйтесь примером наших несокрушимых людей.

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