Климат выходит из-под контроля: жара переписывает все исторические рекорды

Алексей Тесля
25 марта 2026, 02:45
Период с середины 2010-х до 2025 года оказался самым тёплым за всё время инструментальных измерений.
Ученые предупредили об изменении климата / Коллаж: Главред, фото: Freepik

  • Средняя глобальная температура уже приблизилась к опасной отметке
  • Совокупность показателей указывает на критическое состояние климата

Последние годы стали рекордными по жаре за всю историю наблюдений, и, по оценкам международных организаций, климатическая ситуация на планете стремительно ухудшается.

По данным структур ООН, период с середины 2010-х до 2025 года оказался самым тёплым за всё время инструментальных измерений. Практически каждый год в этом промежутке входил в число рекордно жарких, а 2025-й занял одно из первых мест по уровню температур, сообщает Reuters.

Специалисты отмечают, что средняя глобальная температура уже приблизилась к опасной отметке, превысив доиндустриальные показатели более чем на 1,4°C. При этом предыдущий год установил абсолютный рекорд, приблизившись к уровню в 1,55°C, что почти достигает критического порога, обозначенного международными соглашениями.

Одновременно фиксируются серьёзные изменения в природе: ускоряется таяние ледников, особенно заметное в Исландии и Северной Америке, а масштабы этих потерь уже входят в число крупнейших за всю историю наблюдений.

В ООН подчёркивают, что совокупность этих показателей указывает на критическое состояние климата: планета приближается к пределам, за которыми последствия могут стать необратимыми.

Ранее Главред писал о том, что лютые зимы Украине уже не грозят. Украинцы удивляются, что вызвало изменение климата, ведь зимой уже не так холодно, а летом температура бьет все рекорды. Но этому есть объяснение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что климат делает еду роскошью. Многие погодные явления, повлекшие этот рост цен, "были абсолютно беспрецедентными с исторической точки зрения".

Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

"Могла быть первой попыткой": эксперт раскрыл стратегию ударов РФ и что ждать

"Могла быть первой попыткой": эксперт раскрыл стратегию ударов РФ и что ждать

01:56Война
Цены на бензин "взлетят" уже через несколько дней: неутешительный прогноз для водителей

Цены на бензин "взлетят" уже через несколько дней: неутешительный прогноз для водителей

00:53Экономика
Соглашение между Зеленским и Путиным о мире: Трамп сделал громкое заявление

Соглашение между Зеленским и Путиным о мире: Трамп сделал громкое заявление

22:34Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на завтра 25 марта: Тельцам - идти вперед, Скорпионам - открытый путь

Гороскоп Таро на завтра 25 марта: Тельцам - идти вперед, Скорпионам - открытый путь

Китайский гороскоп на завтра, 25 марта: Петухам - помощь, Собакам - знакомства

Китайский гороскоп на завтра, 25 марта: Петухам - помощь, Собакам - знакомства

Они вот-вот озолотятся: четыре знака зодиака сделают шаг к большим деньгам

Они вот-вот озолотятся: четыре знака зодиака сделают шаг к большим деньгам

Карта Deep State онлайн за 24 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке теннисиста за 35 секунд

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке теннисиста за 35 секунд

03:30

Что посадить в тени: шесть полевых цветов, которые растут без ухода

03:09

На чердаке дома нашли гнездо ос размером с монстра — как оно выгляделоВидео

02:45

Климат выходит из-под контроля: жара переписывает все исторические рекорды

02:16

Нашел замену Кэти: у Орландо Блума новый роман

01:56

"Могла быть первой попыткой": эксперт раскрыл стратегию ударов РФ и что ждать

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
01:46

Смерть Чака Норриса: что известно о наследстве покойного актера

01:12

"Любовница Цымбалюка" Светлицкая назвала своего мужчину номер один

00:53

Цены на бензин "взлетят" уже через несколько дней: неутешительный прогноз для водителей

00:31

Мика Ньютон сменила профессию: чем теперь занимается певица

Реклама
00:02

Шторы на карнизах уходят в прошлое: новый тренд, покоряющий Европу

24 марта, вторник
23:58

Сюрприз от синоптиков: названы сроки изменения температуры в Киеве

23:47

36-летняя украинская ведущая впервые стала мамой - пол и имя ребенка

23:37

Баскова неожиданно "разоблачили" в поддержке ВСУ: "Помогал бить по России"

23:05

Перейдет ли Буяльский в "Полесье": журналист раскрыл планы капитана "Динамо"

22:34

Соглашение между Зеленским и Путиным о мире: Трамп сделал громкое заявление

22:16

Россия готовит новый формат атак по Украине - в чём опасность и какая особенность

22:11

Погода в Днепре готовит разворот: когда солнечное небо сменит пасмурная непогода

22:00

Ценовой удар перед Пасхой: украинцев ошеломили резким подорожанием продуктов

21:32

Найдено крупнейшее в мире месторождение золота — где будут добывать и сколько его тамВидео

21:24

Зачем Трамп торгуется с Лукашенко и причем здесь ЯО: анализ Тышкевичамнение

Реклама
21:09

Не оставит шансов курчавости: эксперт раскрыл эффективную схему защиты персикаВидео

21:00

Украинская юмористка показала, как выглядит после операции

20:36

Простой трюк со стиралкой: копеечное средство — и машинка сияет чистотой

20:27

РФ планирует разместить в Беларуси спецсистемы для БПЛА: эксперт раскрыл угрозу

20:15

Лучшие криминальные сериалы, которые наверняка пропустили даже фанаты

20:02

Посевной календарь на апрель 2026: какие дни помогут вырастить рекордный урожай

19:54

Число жертв в регионах резко растёт: появились новые подробности удара по УкраинеФото

19:34

Убит горем: муж Бейонсе заговорил о сексуальном насилии

19:29

Зачистка на Краматорском направлении: штурмовики ВСУ уничтожили десятки россиян

19:02

В разы улучшит вкус обычной яичницы: какой секретный ингредиент стоит добавить

18:54

Украина превратилась в "пороховую бочку": что привело к взрыву и появлению казачестваВидео

18:42

Любители Картье и Ролекса: кто из украинских звезд позволяет себе тяжелый люкс

18:29

Летели сотни дронов: Игнат раскрыл детали массированного удара РФ по Украине

18:15

В 2027 году невозможно: в Еврокомиссии назвали два условия для вступления Украины в ЕС

18:12

Девушка купила комод в секонд-хенде и пожалела, открыв ящик

18:07

Перец вырастет огромным и сочным: что положить в лунки перед посадкой

17:36

"Его пение было молитвой": умер самый пожилой кобзар УкраиныВидео

17:28

В ряде городов Украины раздаются мощные взрывы, есть прилеты: что известно

17:28

Мощный удар в Крыму: взорвана ПУ ракет Циркон вместе с россиянами

17:26

Пса бросили с жестокой запиской: ее содержание потрясло даже волонтеров

Реклама
17:11

Житомирщину прогреет до +16: синоптики назвали дату резкого потепления

17:09

"Позволять такой тон и слова": Зибров жестко высказался о скандале с ПавликомВидео

16:44

У трех китайских знаков зодиака сбудутся все мечты до конца года – кто они

16:40

Россия ударила дронами по центру Львова, есть прилёты — первые подробностиФото

16:35

Повестку могут вручить в любом месте: раскрыт важный алгоритм работы ТЦК

16:35

Элита советского общества: какие профессии ценились больше всего в СССР

16:33

"Всех забрали": в ГУР сделали заявление о мобилизации на оккупированных регионах

16:21

Доллар и евро резко изменили свои позиции: новый курс валют на 25 марта

16:13

Что означает выражение "хоч греблю гати": учительница дала неожиданное объяснение

16:04

Из-за страха потерять: Пугачева и Галкин приняли срочное решение

