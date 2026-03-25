Климат выходит из-под контроля: жара переписывает все исторические рекорды

Вы узнаете:

Средняя глобальная температура уже приблизилась к опасной отметке

Совокупность показателей указывает на критическое состояние климата

Последние годы стали рекордными по жаре за всю историю наблюдений, и, по оценкам международных организаций, климатическая ситуация на планете стремительно ухудшается.

По данным структур ООН, период с середины 2010-х до 2025 года оказался самым тёплым за всё время инструментальных измерений. Практически каждый год в этом промежутке входил в число рекордно жарких, а 2025-й занял одно из первых мест по уровню температур, сообщает Reuters.

Специалисты отмечают, что средняя глобальная температура уже приблизилась к опасной отметке, превысив доиндустриальные показатели более чем на 1,4°C. При этом предыдущий год установил абсолютный рекорд, приблизившись к уровню в 1,55°C, что почти достигает критического порога, обозначенного международными соглашениями.

Одновременно фиксируются серьёзные изменения в природе: ускоряется таяние ледников, особенно заметное в Исландии и Северной Америке, а масштабы этих потерь уже входят в число крупнейших за всю историю наблюдений.

В ООН подчёркивают, что совокупность этих показателей указывает на критическое состояние климата: планета приближается к пределам, за которыми последствия могут стать необратимыми.

