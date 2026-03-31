Пугающий сценарий катастрофы: что будет с Землей, если Солнце внезапно погаснет

Солнце будет существовать ещё миллиарды лет, оставаясь главным условием жизни на нашей планете.

https://glavred.info/nauka/pugayushchiy-scenariy-katastrofy-chto-budet-s-zemley-esli-solnce-vnezapno-pogasnet-10753094.html Ссылка скопирована

Ученые предупредили об опасности для Земли

Вы узнаете:

Земля может погрузиться в полную тьму

Выживание на планете было бы практически невозможным

Солнце — не просто источник света, а основа всей жизни на Земле: оно удерживает планету на орбите, поддерживает климат и обеспечивает энергию для всех биологических процессов, говорят ученые.

Если представить его мгновенное исчезновение, сначала ничего бы не произошло — около восьми минут свет продолжал бы достигать Земли, пишет Live Science.

видео дня

Затем планета погрузилась бы в полную тьму, а вместе с исчезновением гравитации Солнца Земля начала бы бесконтрольно двигаться в космосе.

Главный удар пришёлся бы по жизни: фотосинтез остановился бы почти сразу, растения погибли, а за ними разрушились бы все пищевые цепочки. Температура начала бы стремительно падать — уже через несколько дней наступили бы сильные морозы, а со временем Земля превратилась бы в ледяную пустыню.

Выживание было бы практически невозможным: лишь отдельные микроорганизмы, не зависящие от света, могли бы сохраниться. Люди — только в изолированных условиях с искусственными источниками энергии.

К счастью, это лишь гипотеза: Солнце будет существовать ещё миллиарды лет, оставаясь главным условием жизни на нашей планете.

Об источнике: Live Science Live Science - один из крупнейших и самых авторитетных научно-популярных сайтов. Издание публикует статьи о космосе, животных, здоровье, археологии, поведении человека, планете Земля и других областях. Оно стремится донести научные новости и информацию до широкой аудитории. Помимо новостных статей, Live Science также включает справочный раздел, ссылки на другие веб-сайты, а иногда и материалы, развенчивающие научные мифы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред