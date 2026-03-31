Пугающий сценарий катастрофы: что будет с Землей, если Солнце внезапно погаснет

Вы узнаете:
- Земля может погрузиться в полную тьму
- Выживание на планете было бы практически невозможным
Солнце — не просто источник света, а основа всей жизни на Земле: оно удерживает планету на орбите, поддерживает климат и обеспечивает энергию для всех биологических процессов, говорят ученые.
Если представить его мгновенное исчезновение, сначала ничего бы не произошло — около восьми минут свет продолжал бы достигать Земли, пишет Live Science.
Затем планета погрузилась бы в полную тьму, а вместе с исчезновением гравитации Солнца Земля начала бы бесконтрольно двигаться в космосе.
Главный удар пришёлся бы по жизни: фотосинтез остановился бы почти сразу, растения погибли, а за ними разрушились бы все пищевые цепочки. Температура начала бы стремительно падать — уже через несколько дней наступили бы сильные морозы, а со временем Земля превратилась бы в ледяную пустыню.
Выживание было бы практически невозможным: лишь отдельные микроорганизмы, не зависящие от света, могли бы сохраниться. Люди — только в изолированных условиях с искусственными источниками энергии.
К счастью, это лишь гипотеза: Солнце будет существовать ещё миллиарды лет, оставаясь главным условием жизни на нашей планете.
Об источнике: Live Science
Live Science - один из крупнейших и самых авторитетных научно-популярных сайтов.
Издание публикует статьи о космосе, животных, здоровье, археологии, поведении человека, планете Земля и других областях. Оно стремится донести научные новости и информацию до широкой аудитории.
Помимо новостных статей, Live Science также включает справочный раздел, ссылки на другие веб-сайты, а иногда и материалы, развенчивающие научные мифы.
