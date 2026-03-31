Пугающий сценарий катастрофы: что будет с Землей, если Солнце внезапно погаснет

Алексей Тесля
31 марта 2026, 02:55
Солнце будет существовать ещё миллиарды лет, оставаясь главным условием жизни на нашей планете.
Ученые предупредили об опасности для Земли

  • Земля может погрузиться в полную тьму
  • Выживание на планете было бы практически невозможным

Солнце — не просто источник света, а основа всей жизни на Земле: оно удерживает планету на орбите, поддерживает климат и обеспечивает энергию для всех биологических процессов, говорят ученые.

Если представить его мгновенное исчезновение, сначала ничего бы не произошло — около восьми минут свет продолжал бы достигать Земли, пишет Live Science.

Затем планета погрузилась бы в полную тьму, а вместе с исчезновением гравитации Солнца Земля начала бы бесконтрольно двигаться в космосе.

Главный удар пришёлся бы по жизни: фотосинтез остановился бы почти сразу, растения погибли, а за ними разрушились бы все пищевые цепочки. Температура начала бы стремительно падать — уже через несколько дней наступили бы сильные морозы, а со временем Земля превратилась бы в ледяную пустыню.

Выживание было бы практически невозможным: лишь отдельные микроорганизмы, не зависящие от света, могли бы сохраниться. Люди — только в изолированных условиях с искусственными источниками энергии.

К счастью, это лишь гипотеза: Солнце будет существовать ещё миллиарды лет, оставаясь главным условием жизни на нашей планете.

Об источнике: Live Science

Live Science - один из крупнейших и самых авторитетных научно-популярных сайтов.

Издание публикует статьи о космосе, животных, здоровье, археологии, поведении человека, планете Земля и других областях. Оно стремится донести научные новости и информацию до широкой аудитории.

Помимо новостных статей, Live Science также включает справочный раздел, ссылки на другие веб-сайты, а иногда и материалы, развенчивающие научные мифы.

РФ атаковала Полтаву "шахедами": повреждена многоэтажка, есть пострадавшие

РФ атаковала Полтаву "шахедами": повреждена многоэтажка, есть пострадавшие

01:08Война
Сырский раскрыл реальные планы наступления РФ на Украину - что удалось сорвать ВСУ

Сырский раскрыл реальные планы наступления РФ на Украину - что удалось сорвать ВСУ

23:18Фронт
В МИД жестко ответили на скандальные обвинения Ирана в адрес Украины

В МИД жестко ответили на скандальные обвинения Ирана в адрес Украины

22:33Украина
Alyona Alyona живет без важного органа: "Единственное, что работает"

Alyona Alyona живет без важного органа: "Единственное, что работает"

Китайский гороскоп на завтра, 31 марта: Быкам - драма, Драконам - накопления

Китайский гороскоп на завтра, 31 марта: Быкам - драма, Драконам - накопления

Доллар и евро внезапно обвалились: курс валют на 31 марта

Доллар и евро внезапно обвалились: курс валют на 31 марта

Циклон несет дожди и мокрый снег: когда на Львовщине резко похолодает

Циклон несет дожди и мокрый снег: когда на Львовщине резко похолодает

Рабочие копали землю и нашли 1300-летнюю сокровищницу с золотом — первые подробности

Рабочие копали землю и нашли 1300-летнюю сокровищницу с золотом — первые подробности

