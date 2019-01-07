После Томоса Кремль не успокоился и уже готовит новый сценарий

Кремль готовит "рейдерский захват" церквей / Reuters

Кремль уж никак пока не собирается признавать свое поражение в контексте предоставления Томоса Украине.

Последний массовый вброс роспропаганды – о том, что в Украине "националисты проводят акции" возле храмов т.н. "УПЦ МП" с намерениями их захвата. И пророссийские СМИ в Украине уже не первый день раскручивают тему, как они выражаются, "рейдерского захвата" храмов.

Читайте такжеТомос - это лучший оберег против российских бесовЭтот тезис Кремля предугадать сложности не составляло. Но сейчас проявляется один нюанс, дающий понимание о сути всей этой информационной спецоперации.

По новым методичкам из Москвы, упор делается на "рейдерский захват" церквей на Западной Украине. Сценарий очевиден: создать общественный резонанс с последующим вкидыванием мессседжа: "смотрите, что киевская хунта творит на Западной Украине, нам надо спасти хотя бы Юго-Восток".

Мы это проходили в 2014-м, когда Владимир Путин для "защиты русскоязычного населения" сначала оттяпал Крым, затем устроил мясорубку на Донбассе. "Защиту православных" Кремль анонсировал в 2018-м, сразу же, как понял, что не сможет предотвратить предоставление автокефалии Украине.

Но, в отличие от 2014-го, сейчас путинская клика едва ли сможет "воспользоваться моментом".