Почему украинцам нужно готовиться к президенту Зеленскому

Зеленский вполне может стать президентом

Как поддерживать кандидата без позиции и программы? Вот хочешь ты, например, поддерживать одного из претендентов на чемпиона мира (Украины) по шахматам и говоришь - а ну ка расскажи мне свой план, как ты станешь чемпионом?

После вакханалии, устроенной порохоботами в первую неделю года, стало ясно - команда "мочить" была не про Юлю, у которой рейтинг вдвое, а про Вову. И все "политики" ждали, вот сейчас он свою программу огласит и тогда .... а получилось наоборот, он их так называемые "программы" на ноль умножил и показал, что нет ни у кого из претендентов никаких программ или позиций - есть только одно вранье.

Читайте такжеПочему Зеленский может запросто победитьПолитическое поле зачищено в ноль. Нет ни программ, ни обещаний, ни реальной оппозиции, нет ничего, остались только медиа и симулякры. Даже голосовать за "Армія Мова Віра" Кернес призывает на русском. И тут вдруг обнаружилось, что в медиа и симулякрах есть свои чемпионы, и вот сюрприз - это не политики. И правила там другие.

Кто в этом виноват? Ну точно не артисты эстрады. На этом поле ни Юлия Тимошенко, ни действующий президент не выиграют. У них одна надежда, что Владимир Зеленский пойдет на их поле и там они его, конечно, кончат. Но он, похоже, туда даже не собирается.

Ну как можно выиграть в медийном поле, если у "политиков" просто нет контента? Показывать нечего. Ну еще пару речей, ну пару-тройку истерик про "зубожіння" и всё - выдохлись. Хотя и с истериками проблема - Шустера ведь тоже зачистили. Ну ленточки можно еще перерезать, но это ничего не дает.

Ну какая разница, что ты говоришь, если тебе не верят? А у Зеленского минимум 20-30 часов (!) заранее заготовленного отснятого и смонтированного видео. Он то ведь даже ещё "не приступал".

Читайте такжеПерекошенные лица: почему предложение Зеленского взбесило ПорошенкоТак что, думаю, нужно готовиться к президенту Зе. Хорошо это или плохо? Ну мы все равно этого, к сожалению, не знаем. Ситуация эта, конечно, ненормальна, но это - цена за мир постправды, который мы позволили построить действующей власти.

Отдельный привет хочется передать руководителям порохоботов. Вы решили, что представляя сторонников Зеленского этакими недоумками, голосующими за клоуна без команды и программы, вы выиграете медийную компанию? Ну-ну, давайте дальше... Лучше всего на выборах избиратель умеет держать дулю в кармане, и будьте уверены он Вам эту дулю покажет, ...в кабинке.