Как падет путинский режим

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

19 января 2019, 11:17

Уход президента РФ с поста запустит быстрое переформатирование системы.

Политолог высмеял заявление о властях Украины, которое Владимир Путин сделал на форуме
Путинская власть в России держится на пропаганде и грубом насилии / Reuters

В ранней юности я застал советский режим – тогда всем казалось, и об этом говорили разные умные люди, в том числе советологи, что Советский Союз очень крепок, что он пустил такие корни за почти 70 лет, что его не пошатнуть, что он вряд ли когда-либо распадется, а КПСС всегда будет у власти. По крайней мере, в ближайшие лет сто…

Однако, как писал Василий Васильевич Розанов по другому случаю – по поводу Российской империи, Советский Союз "слинял в два дня". Изменения пошли очень быстро.

В России может быть то же самое. Путинская власть держится на грубом насилии и лживой пропаганде. Если одна из этих составляющих дрогнет и перестанет быть эффективной, режим может пасть довольно быстро. Как говорят, русские долго запрягают, но быстро ездят. Так что перемены в России обычно происходят очень быстро. Главное, чтобы для этого сложились субъективные обстоятельства.

Какие это могут обстоятельства? Это может быть крупное военное поражение путинского режима. Это может быть резкое обострение кризиса. Это может быть просто неожиданная смерть диктатора - такое тоже случается.

Читайте такжеСоциолог сказал, кого Путин может назначить преемникомПриведет ли уход Путина к смене системы? В России всегда очень многое зависит от первого лица. Ситуация очень меняется после ухода от власти диктатора. Так, в принципе, происходит в любой диктатуре. Вспомните сталинский режим: массовый сталинский террор завершился в течение нескольких месяцев после смерти Сталина. И первая бериевская амнистия, пускай в основном и выходили на свободу уголовники, но и некоторые политические, состоялась буквально в первые месяцы.

Вспомните смерть когорты "славных" советских стариков: Брежнева, Черненко, Андропова… Как только они умерли, сразу началась Перестройка, и новое поколение пришло к власти.

Путинский режим в значительной степени держится на личности автократа, на самой личности Путина. Если он будет вынужден уйти с поста или в иной мир, это приведет к серьезным катаклизмам внутри политической элиты.

Уход Путина вполне может привести к серьезному демократическому транзиту. Я верю, что в России возможно европейское демократическое общество. Вопрос – когда это произойдет. Весь мир развивается по одним законам. И, несмотря на все тернии, развивается более демократическое общество. Россия неизбежно тоже будет вовлечена в эти общечеловеческие процессы.

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Россия Владимир Путин Игорь Эйдман
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