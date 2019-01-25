Порошенко заканчивает свое президентство очень скверно

Андрей Головачев

политический эксперт

25 января 2019, 08:32

Президент впал в политическое двоемыслие.

Петр Порошенко
Петр Порошенко / РИА-Новости

Когда Порошенко с одной стороны объявляет Россию страной-агрессором, призывает граждан готовиться к войне, объявляет военное положение, разрывает с Россией все отношения, а с другой - умоляет США помочь сохранить российский транзит газа через Украину и закупает в России двигатели и запчасти для украинских БТР, то, вне всякого сомнения, мы имеем дело с политической шизофренией.

Порошенко заканчивает свое президентство очень скверно. Причиной этого является его раздвоенное сознание, что явилось следствием его двойственного положения политика и бизнесмена одновременно. Когда вы пытаетесь возглавлять коррупцию и одновременно бороться с ней, то это лишь вопрос времени, когда вы свихнетесь.

Петр Алексеевич уже давно в украинской политике - около 20 лет - и все эти годы он страдал шизофренией, потому что всегда занимал высокие государственные посты и его бизнес империя стремительно росла. Но если в мирное время шизофрения Порошенко была не так заметна, то в условиях прямого конфликта с Россией скрывать психический недуг стало уже невозможно.

Общество, однако, не захотело вслед за Петром Алексеевичем свихиваться и скатываться в двоемыслие:

  1. Война с Россией - это транзит ее газа по территории Украины.
  2. Украина наращивает торговые отношения с Россией, потому что она страна-агрессор.
  3. Чтобы побороть коррупцию надо ее возглавить.
  4. Чтобы отделить церковь от государства надо создать государственную церковь и возглавить ее и т.д.

Как всякий больной шизофренией Порошенко не в состоянии осознать, что он болен. Ему кажется, что все его действия рациональны и вполне логичны и он искренне раздражен своим рейтингом, который просто несовместим с претензиями на второй срок. Точно также пьяный человек всегда утверждает, что он абсолютно трезв.

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Петр Порошенко
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