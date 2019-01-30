Что не так с новым мирным планом по Донбассу

Виталий Портников

Публицист, журналист

30 января 2019, 08:27

План деоккупации Донбасса состоит из трёх слов: ослабление путинского режима.

Война на Донбассее
Война на Донбассе не закончится, пока не будет ослаблен режим Путина/ Цензор.нет

Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик рассказал о деталях нового мирного плана, который должен был бы сдвинуть с мертвой точки процесс мирного урегулирования на ДонбассеНе вдаваясь в подробности и детали этого мирного плана, замечу, что он отражает понимание Западом того простого факта, что сами по себе Минские соглашения не выполнимы. Именно поэтому появляются новые предложения, которые должны устроить участников конфликта  и посредников - Украину, Россию, Германию и Францию. При этом Сайдик хотел бы, чтобы парламенты этих стран ратифицировали новый мирный план.

Читайте такжеУкраина будет наказана за трусость с выборами на ДонбассеИ тут мы сразу же сталкиваемся с хорошо известным нам препятствием любого урегулирования конфликта с участием России. Россия не считает себя участником конфликта. По мнению Кремля, участник конфликта - не она, а "народные республики". Именно поэтому в Москве предложения Сайдика сразу же назвали его "личным планом" и подчеркнули, что с этим планом не согласились в Украине и в "народных республиках". А Россия, как обычно, ни при чем. Ее представитель не собирается подписывать мирный план, ее парламент не будет его ратифицировать. Но даже если предположить готовность Москвы к такой ратификации, то разве мы не знаем, как часто Россия нарушала свои международные обязательства? Что стоит стране, которая нарушила территориальную целостность Украины, плюнуть на любой новый договор, который эту целостность гарантирует?

Поэтому проблема плана Сайдика - не в деталях, а в отсутствии механизма его реализации. Западные дипломаты могут выдвигать какие угодно планы, но если у Москвы есть план дальнейшей оккупации Донбасса, то именно этого плана она и будет придерживаться.

А все остальное - это самая обычная дымовая завеса, которая позволяет оккупанту просто тянуть время. А в это время разворовывать оккупированные территории, усиливать роль российских спецслужб, раздавать российские паспорта...

Читайте такжеУкраина деоккупирует Донбасс сосискамиЕсли кому-то действительно нужен план деоккупации Донбасса, то он состоит из трёх слов: ослабление путинского режима. Россия уйдёт с оккупированных территорий только тогда, когда она будет нуждаться в договоренностях с цивилизованным миром, в поддержке Запада, в нормальной жизни. Именно тогда она и уйдёт из Крыма и Донбасса, как Советский Союз ушёл из Афганистана, Центральной Европы и стран Балтии.

Но до этого российский оккупант не сдвинется с места - какие бы мирные планы ему не предлагали.

Виталий Портников, журналист, для Эспрессо

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Донбасс война Виталий Портников мирный план
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