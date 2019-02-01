Как Порошенко зарабатывает статус врага свободы слова

Юрий Бутусов

журналист

1 февраля 2019, 17:50

Увольнение Аласагтт - наглядная иллюстрация политического давления и цензуры, а также кражи денег у общества.

Зураб Аласания
Зураб Аласания / Facebook.com

Директора Общественного телевидения уволили тайным голосованием за отказ... освещать все мероприятия с участием президента Петра Порошенко. Если Порошенко хочет получить статус врага свободы слова - то это решение является наглядной иллюстрацией политического давления и цензуры, поскольку по сути вчера Наблюдательный совет уничтожил саму идею независимого Общественного ТВ.

Зураба Аласания с профессиональной точки зрения можно во многом упрекать и критиковать. Но вот формулировка увольнения:

"Канал... не осветил (кроме коротких упоминаний в новостях), такие важные события как национальный Крестный ход за единую поместную церковь 28.07.2018, заседание Генассамблеи ООН 26.09.2018 по очень важным для Украины вопросам (включая выступление президента Украины), работу Международного экономического форума "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы" (с участием главы державы)".

Что?! Это все важное, что они не осветили? То есть тысячи других информационных сообщений по резонансным вопросам - там все ок, а вот пропуск этих трех событий - уже основания увольнять? Просто смехотворно. Но смех этот не веселый.

Участие президента вовсе не делает информационное событие самым важным за день. Вот эти "харьковские инициативы" - да никаких важных решений для экономики и бизнеса там не состоялось, ну с какой стати это стоило освещать? Эй, Наблюдательный совет, а где объяснение, в чем резонанс и значимость этого мероприятия? А, вы боитесь это открыто обсуждать, боитесь, что осуждать будут не Аласанию, а вас самих...

Смысл общественного телевидения был именно в независимости подачи новостей, в возможности редакторов самостоятельно определять приоритеты. А теперь Набсовет однозначно показал - уволили директора за то, что посмел не прислать камеру на мероприятие к президенту.

За два месяца до выборов директора общественного телевидения увольняют за то, что три мероприятия с участием президента не были освещены в сюжетах. То есть приоритеты обозначены - нам плевать на все, плевать на эфирную сетку, на редакционную политику, на стратегию, на авторские программы - за это вас никто не тронет. Но вот только посмейте камеры к президенту не отправить - вот тут мы вас разорвем.

Представляете себе, чтобы в Великобритании на Би-Би-Си сняли директора с формулировкой - не сделал сюжет про крестный ход о создании единой поместной англиканской церкви, или - не осветил участие премьер-министра в экономическом форуме в Манчестере? Это невозможно.

Читайте также"Петро обиделся": Аласания раскрыл причину своего увольнения из Общественного ТВМы избрали не только президента - мы еще избрали парламент - более 400 депутатов, правительство - 20 министров, у нас война - армия, правоохранительные органы, у нас избраны мэры 400 городов, главы ОТГ, депутаты местных советов. Их всех тоже ДОЛЖНЫ обязательно в новостях показывать?

Наблюдательный совет общественного телевидения себя серьезно дискредитировал этим решением. Увольнять тайным голосованием - значит разрушать принципы. Нужен профессиональный публичный диалог, других вариантов нет.

Общественное телевидение создано за деньги налогоплательщиков на основании закона Украины. И если независимости общественного телевидения нет, то эти деньги у общества украдены политиками.

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Петр Порошенко НТКУ набсовет Общественное телевидение Зураб Аласания Юрий Бутусов
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