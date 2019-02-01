"Петро обиделся": Аласания раскрыл причину своего увольнения из Общественного ТВ

Зураб Аласания

Уволенный накануне с поста главы правления Национальной общественной телекомпании Украины Зураб Аласания опубликовал проект решения Наблюдательного совета об устранении его от должности.

В частности, в документе подчеркивается, что UA:Перший проигнорировал Крестный ход за поместную церковь и выступление президента П.Порошенко на заседании Генассамблеи ООН.

Кроме того, Аласанию также обвинили во внедрении принципа "отстранения от власти" - "вплоть до полной деполитизации новостей".

"В повестке дня вопроса не было. По представлению "с голоса" Козака и поправкой Паныча - поставили на голосование, сделали голосование "закрытым и тайным" и проголосовали", - рассказал Аласания историю своего увольнения в Facebook.

/ Фейсбук З.Аласании

При этом он назвал всех участников голосования - Татьяна Лебедева, Светлана Остапа, Вадим Городской, Владимир Яворивский, Тарас Аврахов, Алексей Паныч, Вячеслав Козак, Виктор Таран, Сергей Таран, Наталья Скрипка, Игорь Хохич, Александр Павличенко. Трое против, девять - за.

Аласания отметил, что ему неизвестно официальное обоснование его увольнения, однако акцентировал внимание на нарушени процедур.

"Не то, что совсем неожиданно - пытались давно, и на этот раз бюллетени были заготовлены заранее - но так очевидно перед выборами ... ну несколько неосторожно", - добавил Аласания.

Отметим, что информация о причинах увольнения Аласании вызвала острую реакцию пользователей в Сети:

"Ого. Зачем же так открыто подставлять Президента?", - комментирует Юлия Конотопцева, "Не розумію.... а "надавати достовірну та сбалансовану інформацію про Україну та всесвіт", це повинно бути про політику та президента? Воно ж коли про президента, то вже не сбалансовано", - отметила Тетяна Реуцкая, "Після пункту про хресну ходу можна було б більше нічого не писати. Петро обідився", - иронизирует Olga Burda, "Написали бы просто: "не питал должного почтения к однотурово-солнцеликому", - язвит Евгений Соловьев, "Фигасе. Так роскошно подставить Президента - это еще суметь надо. Таланты, однако", - добавила Наталия Крюковская.

Напомним, ранее Аласания заявил, что досрочное расторжение контракта стало для него неожиданностью и уверяет, что после обнародования причин намерен подать в суд.