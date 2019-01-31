"Так очевидно перед выборами": Аласания не исключает иска в суд из-за отстранения от должности

31 января 2019, 22:48

Глава Общественного ТВ утверждает, что причины внезапного увольнения ему неизвестны.

Зураб Аласания, новый глава НТКУ
Зураб Аласания намерен отстаивать свои права в суде / ZIK

Председатель правления Общественного вещания Зураб Аласания заявил, что досрочное расторжение контракта стало для него неожиданностью и уверяет, что после обнародования причин намерен подать в суд.

"В повестке дня вопроса не было. По представлению "с голоса" Козака и поправкой Паныча - поставили на голосование, сделали голосование "закрытым и тайным" и проголосовали", написал он в Facebook.

Аласания заявил, что голосование прошло с нарушением процедуры, однако даже после оглашения результатов официальную причину участники процесса обещают озвучить лишь через неделю.

"Не то, что совсем неожиданно - пытались давно, и на этот раз бюллетени были заготовлены заранее - но так очевидно перед выборами ... ну несколько неосторожно", - предположил Аласания.

Напомним, Нацсовет Национальной общественной телекомпании Украины досрочно разорвал контракт с председателем правления телекомпании Зурабом Аласанией якобы по инициативе Администрации президента.

Позже стало известно, кто временно возглавит правление Общественного вещания вместо отстраненного от должности Зураба Аласании.

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