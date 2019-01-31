Назван временно исполняющий обязанности Аласании на Общественном ТВ

На Общественном ТВ накануне выборов кадровые изменения / Фото: Facebook/UA:Перший

Член правления НОТУ, ответственный за деятельность по оптимизации центральной и региональной структуры, Николай Чернотицкий временно возглавит правление Общественного вещания вместо отстраненного от должности Зураба Аласании.

"Мы назначили одного из членов правления исполняющим обязанности председателя до избрания нового состава правления. Мы назначили Николая Чернотицкого, о чем он не знает, мы с ним не консультировались. По крайней мере не знал до момента решения", - рассказал в комментарии Украинской правде член Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Алексей Панич.

Читайте такжеТелеканал UA:Перший в долгах, как в шелках: прекращено вещание УТ-1 в нескольких городахОтмечается, что по закону Аласания будет исполнять свои обязанности еще на протяжении двух недель с момента досрочного расторжения контракта. Точная дата ухода отстраненного главы с должности пока неизвестна. Более того, конкурс на вакантную должность может растянуться на несколько месяцев.

"Когда изберем нового председателя правления, если конкурс пройдет удачно, он предложит свою команду и с момента избрания этой команды, теряет полномочия старая команда", - объяснил Панич.

Как известно, Чернотиций закончил Сумской государственный университет по специальности инженер электронных систем. В 2008-2010 годах занимал должность коммерческого директора ООО "Сумы Медиа Сервис". В 2014 году работал советником председателя Сумской ОГА, а до 2017 года – генеральным директором Сумской ОГТРК.

Напомним, Нацсовет Национальной общественной телекомпании Украины досрочно разорвал контракт с председателем правления телекомпании Зурабом Аласанией якобы по инициативе Администрации президента.