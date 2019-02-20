Россия по-прежнему не может бороться с цветными революциями

Кремль / УНИАН

После Оранжевой революции 2004 года в Украине, Российская Федерация планировала противостоять "цветным революциям" по всему миру. С тех пор этот термин несколько утратил популярность на Западе, но Россия по-прежнему одержима им даже в 2019 году.

С 2005 года при смене режима в полудемократических и недемократических государствах с пророссийской политикой удалось избежать ярлыка "цветная революция": это апрельская революция 2010 года в Кыргызстане, протесты Евромайдана 2014 года в Украине и протесты 2018 года в Армении. В течение 10 лет между Оранжевой революцией и Евромайданом в Украине, западные комментаторы часто утверждали, что Путин готовился, предотвратить их развитие.

Украина сейчас более тесно связана с Западом, чем когда-либо, несмотря на дипломатическое, военное и экономическое давление России

Читайте такжеПочему цветные революции в России обречены на провалИ это не только военная политика, но и мягкая сила: с тех пор, как митингующие в Ереване в 2018 году свергли правительство Сержа Саркисяна, Россия часто приглашала в Москву нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна, чтобы он не далеко не ушел от ОДКБ и Евразийского союза.

Тем не менее, эти новые контрмеры, похоже, не увенчались успехом. Украина сейчас более тесно связана с Западом, чем когда-либо, несмотря на дипломатическое, военное и экономическое давление России. Российские СМИ беспомощно следят за тем, как Армения и Беларусь стремятся к политическим и военным отношениям с Западом, Китаем и другими странами. И теперь Соединенные Штаты играют прямо на руку российским пропагандистам: правительство США активно пытается свергнуть режим российского партнера - президента Венесуэлы Николаса Мадуро - и Россия ничего не может с этим поделать.

Россия осталась верной в поддержке режима Мадуро, но ей не хватает экономической мощи, чтобы вернуть Венесуэлу к финансовой стабильности, несмотря на несколько попыток в течение 2018 года. Между тем, Китай был гораздо умнее в этой ситуации, чем Россия, просто продолжая признавать режим Мадуро и не осуждая политику правительства США.

Символический вес российских дипломатических заявлений был утерян в явной какофонии информации, размещаемой на официальных и неофициальных российских каналах. Вооруженные силы России продолжают восстанавливать свою мощь, но они по-прежнему погрязли в Сирии и восстанавливают заброшенный потенциал вдоль украинской границы. Стратегические бомбардировщики, которые прибыли в Венесуэлу, представляют собой один из немногих российских военных факторов, играющий определенный вес. Российский флот, вероятно, мог бы разместить пару боеспособных кораблей, по крайней мере, в Атлантическом океане, но при этом его значительная часть находится под угрозой США.

Крупные военные операции РФ на внешней арене все чаще являются дорогостоящими и сложными для выполнения

Читайте такжеРеволюция в Венесуэле окончательно проявила черты путинского режимаРоссия и Китай оттачивали "антитеррористические" и военные операции, чтобы остановить цветные революции. Однако даже эти приготовления ставятся под сомнение российскими военными аналитиками, поскольку Запад также может использовать тактику "гибридной войны".

Российская экономика может стагнировать, но вряд ли рухнет, как в Венесуэле. Таким образом, маловероятно, что цветная революция неизбежна в самой России. И, если бы это было так, российские Вооруженные силы и Национальная гвардия, всегда готовы ответить. Тем не менее, крупные военные операции РФ на внешней арене все чаще являются дорогостоящими и сложными для выполнения.

Николас Дж. Майерс, военный аналитик по вопросам России и Беларуси для The National Interest