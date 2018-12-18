"Разрешите послать на* уй": Муждабаев назвал премьера Армении "рабом России"

Никол Пашинян / Sputnik Армения

Голосование официального Еревана против резолюции Генеральной ассамблеи ООН, в которой осуждается милитаризация Россией Крыма, Черного и Азовского морей, подтверждает тот факт, что Армения и премьер Никол Пашинян являются "рабами РФ", заявил журналист Айдер Муждабаев.

"Разрешите от всей души и от имени украинцев послать на*уй армянского революционера Никола Пашиняна. Ни*уя он так и не понял и не поймет. Так бывает с рабами. Ты совершаешь революцию, чтобы снова проголосовать в ООН за аннексию Крыма и войну с Украиной вместе с "братской россией"? Ты идешь вместе с Арменией в многовековое русское рабство. Так вольные крестьяне сразу после реформы Александра II возвращались под крыльцо к барину", - подчеркнул журналист в своем Facebook.

По его мнению, голосование официального Еревана на Генассамблеи ООН в унисон с РФ свидетельствует о том, что у руководства Армении "не оказалось яиц".

"Идея свободы, независимости про*рана, не начавшись. Ничего в Армении не изменится. Ничего. Свобода с предательства свободы не начинается. Я, конечно, этого ждал, но все же надеялся, что где-то там, глубоко в паху, есть яйца. Не оказалось. Русским нравится такое - ручной свободолюбивый раб. У них своих "либералов" таких до ж*пы. Точно так же, армяне, он про*рет и все остальное. Возможно, потому, что (к сожалению, это правда) свобода, не оплаченная кровью, ничего не стоит. Даже времени, потраченного на веру в нее", - добавил Муджабаев.

Напомним, накануне решением Генеральной ассамблеи ООН одобрен проект резолюции о милитаризации Крыма, а также частей Черного и Азовского морей.