В Армении премьер-революционер Пашинян готов уйти в отставку

Пашинян констатирует в Армении политический кризис / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о своих планах сложить полномочия после увольнения министров от партии Процветающая Армения и АРФ Дашнакцутюн.

"Через несколько дней я подам в отставку, и если выяснится, что народ выступает за проведение досрочных выборов, мы с народом не позволим, чтобы Национальное Собрание выбрало нового премьер-министра. После своей отставки я продолжу выполнять обязанности премьера. Мы сейчас сделаем то, что оставили незавершенным 16 апреля 2018 года", - цитирует Пашиняна NEWS.am.

По его словам, если депутаты Национального Собрания не смогут избрать нового премьер-министра, то должны быть назначены досрочные парламентские выборы. Он также объявил, что выборы пройдут в конце ноября или в начале декабря.

Как известно, политический кризис в Армении случился из-за конфликта между Пашиняном и членами партий Процветающая Армения и Дашнакцутюн.

Напомним, после того как 1 мая парламент Армении отказался голосовать за Пашиняна на посту премьер-министра, в стране с новой силой вспыхнули протесты. Протестующие начали массово блокировать дороги и входы в ведомства.

Спустя три недели протестных акций лидера оппозиционного движения "Елк" Никола Пашиняна все-таки избрали премьер-министром Армении.