Протесты в Армении. Заблокированы дороги в аэропорт и входы в ведомства: онлайн-трансляция и фото

В Ереване сторонники лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна, после того как парламент Армении отказался избирать его на пост премьер-министра, возобновили массовые протесты.

В акциях по всей столице страны принимают участие сотни людей, сообщает портал "РБК".

Протестующие перекрывают дороги, устраивая таким образом транспортную блокаду − делая ровно то, к чему их призывал Пашинян.

Множество людей блокируют и дороги, ведущие к ереванскому аэропорту "Звартноц". При этом к протестующим присоединились не менее двадцати сотрудников аэрококзала. На други дорогах Еревана демонстранты массово устанавливают мусорные баки.

Кроме того, протестующие перекрыли входы и устроили сидячую акцию возле зданий министерств образования и науки, диаспоры и некоторых других ведомств, сообщает портал Sputnik Армения.

Напомним, предыдущий премьер от правящей Республиканской партии Серж Саргсян ушел в отставку 23 апреля - после массовых акций протеста, которые возглавил Никол Пашинян.