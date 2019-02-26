Maruv-гейт: что произошло и кто виноват

Марув выиграла нацотбор на Евровидение-2019/ instagram.com/maruvofficial/

Пропустить мимо историю с отбором на Евровидение-2019 не получается. Она, конечно, маленькая и незначительная. Для нормального государства. Но не для нас с нашим "королевством кривых зеркал", где те, кто креативный, современный, умеющий работать - изгои. А крикливые, злобные бездельники до сих пор министры и вице-премьеры.

В этой истории и скрыта вся отвратительная суть нынешней правящей команды. Их потрясающая несовременность, лицемерие, запредельная тупость и животная агрессивность. Национальный отбор на Евровидение, отлично сделанный поп-проект Maruv и последующий заливистый стон-крик "комиссаров" - это, возможно, и есть первые аккорды будущей лебединой песни доставшего "государства кухарок".

Читайте такжеMaruv на "Общественном" прямо запретили ехать в Россию на гастролиВот что такое вице-премьер Вячеслав Кириленко по гуманитарке в XXI веке? Ничего. Во всех смыслах. Классический такой комиссар, ничего не производящий, но исправно получающий ренту с государства. За свой оскорбительный крик и дремучее мировозрение. А получает ее он именно с тех, кто пашет/креативит/зарабатывает деньги, репутации, отношения. И вся функция Кириленко (и прочих) сводится только к запретам.

Ребята сами придумали некие правила отбора, но они настолько неадекватны, что даже отследить чистоту выполнения этих правил не могут. Некогда. Жрать надо.

Так вот, есть у нас группа людей - бесталанных, но агрессивных и стайных. Эта группа ничего не может производить. Она даже организовать эффективные медийные истории не может. Доказать правоту свою не может. А единственным сомнительным ее достоинством является то, что в своё время они организовались в группу, которая хищно так терзает всех прочих.

Ещё раз. Вы придумываете правила и кто-то по этим правилам выигрывает. Виноват ли тот, кто выигрывает? Или виноваты те, кто придумал правила, но не организовал все должным образом? Разумеется, в нормальном государстве, где министрами и премьерами не работают уличные гопники, наказание нанесёт только организатор чего-либо. Не справился? Отставка, порицание и прочие карьерные поражения. Но только не в "мире кривых зеркал", где всегда нужно породить грандиозный скандал, а после - унизить выигравших честно людей.

Читайте также"Чтобы Украину представляли в таких позах": Приходько пылко распекла Maruv - опубликовано видеоПочему так происходит? И почему случился Maruv-гейт? Да все просто. С одной стороны, нападки на слабых, все эти разборки с певцами и артистами - банальная компенсация своих страхов и своего непрофессионализма. Не можешь решать серьёзные задачи потому что туп и труслив? Находишь более слабого и его третируешь.

С другой стороны, шизофрения есть неотъемлемая часть сегодняшней жизни. Гибридное все такое. "Сами торгуем вкусно с РФ, но нам можно, а Maruv - агенты". Общество просто не понимает, где воюем, а где хлебаем из одной тарелки. А вся государственная пропаганда занята не столько обозначением четких аксиом общественной игры, сколько нахваливанием... царя-батюшки. "Если не он, то кто?"

А действительно, кто виноват в том, что пяти лет не хватило для выработки единой и понятной всем идеологии?