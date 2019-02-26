Maruv-гейт: что произошло и кто виноват

Михаил Подоляк

политтехнолог

26 февраля 2019, 08:26

До сих пор непонятно, где мы воюем с Россией, а где хлебаем из одной тарелки.

Марув
Марув выиграла нацотбор на Евровидение-2019/ instagram.com/maruvofficial/

Пропустить мимо историю с отбором на Евровидение-2019 не получается. Она, конечно, маленькая и незначительная. Для нормального государства. Но не для нас с нашим "королевством кривых зеркал", где те, кто креативный, современный, умеющий работать - изгои. А крикливые, злобные бездельники до сих пор министры и вице-премьеры.

В этой истории и скрыта вся отвратительная суть нынешней правящей команды. Их потрясающая несовременность, лицемерие, запредельная тупость и животная агрессивность. Национальный отбор на Евровидение, отлично сделанный поп-проект Maruv и последующий заливистый стон-крик "комиссаров" - это, возможно, и есть первые аккорды будущей лебединой песни доставшего "государства кухарок".

Читайте такжеMaruv на "Общественном" прямо запретили ехать в Россию на гастролиВот что такое вице-премьер Вячеслав Кириленко по гуманитарке в XXI веке? Ничего. Во всех смыслах. Классический такой комиссар, ничего не производящий, но исправно получающий ренту с государства. За свой оскорбительный крик и дремучее мировозрение. А получает ее он именно с тех, кто пашет/креативит/зарабатывает деньги, репутации, отношения. И вся функция Кириленко (и прочих) сводится только к запретам.

Ребята сами придумали некие правила отбора, но они настолько неадекватны, что даже отследить чистоту выполнения этих правил не могут. Некогда. Жрать надо.

Так вот, есть у нас группа людей - бесталанных, но агрессивных и стайных. Эта группа ничего не может производить. Она даже организовать эффективные медийные истории не может. Доказать правоту свою не может. А единственным сомнительным ее достоинством является то, что в своё время они организовались в группу, которая хищно так терзает всех прочих.

Ещё раз. Вы придумываете правила и кто-то по этим правилам выигрывает. Виноват ли тот, кто выигрывает? Или виноваты те, кто придумал правила, но не организовал все должным образом? Разумеется, в нормальном государстве, где министрами и премьерами не работают уличные гопники, наказание нанесёт только организатор чего-либо. Не справился? Отставка, порицание и прочие карьерные поражения. Но только не в "мире кривых зеркал", где всегда нужно породить грандиозный скандал, а после - унизить выигравших честно людей.

Читайте также"Чтобы Украину представляли в таких позах": Приходько пылко распекла Maruv - опубликовано видеоПочему так происходит? И почему случился Maruv-гейт? Да все просто. С одной стороны, нападки на слабых, все эти разборки с певцами и артистами - банальная компенсация своих страхов и своего непрофессионализма. Не можешь решать серьёзные задачи потому что туп и труслив? Находишь более слабого и его третируешь.

С другой стороны, шизофрения есть неотъемлемая часть сегодняшней жизни. Гибридное все такое. "Сами торгуем вкусно с РФ, но нам можно, а Maruv - агенты". Общество просто не понимает, где воюем, а где хлебаем из одной тарелки. А вся государственная пропаганда занята не столько обозначением четких аксиом общественной игры, сколько нахваливанием... царя-батюшки. "Если не он, то кто?"

А действительно, кто виноват в том, что пяти лет не хватило для выработки единой и понятной всем идеологии?

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
скандал Вячеслав Кириленко нацотбор Михаил Подоляк Евровидение-2019 Maruv
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

08:55
И снова зима без границ: синоптики рассказали, когда закончится непогода в Украине
08:32
"Каких блт реформ не хватает": в Червонограде кортеж Порошенко "пошел нашим путем" Видео
08:26
Maruv-гейт: что произошло и кто виноват мнение
07:56
Организаторы Евровидения отреагировали на скандал с Maruv в Украине Видео
07:40
"Читайте историю евродемократий": политолог прокомментировал ситуацию с нацотбором на Евровидение
07:21
Суд арестовал бывшего главу Генерального штаба времен Януковича Видео
07:13
Именины Светланы: что подарить на День Светланы 2019 и как поздравить Свет Фото
06:57
Распад РФ неизбежен: к чему должна быть готова Украина мнение
06:34
Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака самые нежные и заботливые
06:05
Убойный март 2019: половину месяца украинцев ждут магнитные бури и колебания Видео
05:31
"Ужасно аппетитна": экс-участница "Танцев со звездами" покорила сеть полуголым фото
05:04
Мэра Херсона на сессии горсовета облили водой Видео
04:26
В центре Москвы избили и ограбили сотрудника ФСБ
04:01
Американский эсминец с полусотней крылатых ракет прибыл в Одессу
03:20
Больше не блондинка: Шарлиз Терон кардинально сменила имидж Фото
02:12
СБУ возбудила дело против российских военных из-за инцидента в Керченском проливе
01:38
Помпео высмеял заявление Путина и назвал его угрозы пустыми словами
01:14
"Украинцы должны взять власть за ж*пу": Ницой разразилась тирадой из-за скандала нацотбора на Евровидение Видео
00:43
Новый имидж: эпатажная Кончита Вурст обрила голову
00:19
В НОТУ пояснили принцип выбора нового участника от Украины на Евровидение Видео
25 февраля, понедельник
23:56
Экс-глава Генштаба Замана обвинил Турчинова в сдаче Крыма Видео
23:31
Подозревают суицид: в Испании найден мертвым известный российский политтехнолог Видео
23:08
В США пригрозили изоляцией поддерживающим Мадуро государствам
22:42
Скандал с Maruv и Евровидением: Кириленко заявил о вмешательстве российских пропагандистов Видео
22:15
Ученые рассказали, что случается с психикой людей от регулярного секса
21:49
"Из-за выборов": в Запорожье прокурор обвинил Луценко в незаконном увольнении
21:47
Курение лечит: Мужчина с ножом в спине прошелся по больнице ради сигареты - опубликовано видео
21:13
Тот еще ходок: В США на Трампа подали в суд за сексуальные домогательства
20:55
Зеленский одержал победу в Верховном суде Видео
20:29
Из Газпрома уволили проигравших Нафтогазу суд сотрудников
20:26
"Надо послать хор Ганапольского, Джамалы, Притулы и Скрипина": в соцсетях комментируют отказ Maruv от Евровидения
19:48
"Я не бита на политической арене": Maruv пояснила отказ от Евровидения-2019 Видео
19:26
"У*бать по тем, кто с медициной": Шнуров написал разгромный стих о России
19:22
Чем Maruv хуже Порошенко? мнение
19:07
Хоп, юморок: Порошенко травил анекдоты и пританцовывал перед студентами - опубликовано видео Видео
18:52
Maruv не будет представлять Украину на Евровидении-2019 Видео
18:23
Сильнее всяких войн: В Сети появились опубликовали яркое видео испытаний украинского БТР
18:20
"Ты такой шахтер, как я балерина": Порошенко ответил горнякам о долгах по зарплате Видео
17:47
В Киеве благодаря пользователям Сети накрыли клепавшую детское порно студию Видео
17:19
Аласания собрался судиться с Общественным из-за своего увольнения
17:03
Украина резко сократила запасы газа Видео
16:38
Мощнейшая магнитная буря февраля 2019: как пережить Видео
16:26
"Женщина, встающая в позы перед оккупантами": Аркадий Бабченко возмутился певицей Maruv
16:09
Зеленский, Тимошенко, Порошенко: в Сети опубликовали свежий соцопрос по президентским выборам
15:51
У Джамалы объяснили, почему она давала концерты в РФ после аннексии Крыма
15:50
Мафия Порошенко запланировала увеличение цены на газ на 43% за следующий год - Тимошенко
15:49
Концерты Maruv в России: Ганапольский предложил радикальное решение вопроса
15:30
Польские СМИ: украинскую экономику в 2019 году ожидает стагнация
15:10
С обнаженной спиной и новой стрижкой: Ирина Шейк поддержала Брэдли Купера на церемонии "Оскар-2019" Фото
15:06
Стало известно, сколько миллиардов должны украинцы за услуги ЖКХ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться