Чем Maruv хуже Порошенко?

Марув сняли с Евровидения-2019 / https://www.instagram.com/eurovision.ua

Вы будете смеяться, но Maruv сняли с Евровидения. Теперь сразу отправляйте дуэт Кирленко-Турчинова с хитом "Томос". Даже тут обосрались. Комсомольские таланты не пропьешь!

Вообще, мое предложение такое, чтобы не было крамолы постановить указом президента, что Гринджолы десять лет представляют Украину на конкурсе фриков. И будет стабильность и никакого общественного раскола. Самое главное, что есть шанс выиграть Евровидение и при таком раскладе. Потому что на 5 или 6-й год там решат, что лучше Украине дать первое место, чтобы она прекратила пытку "Разом нас багато".

Граждане украинцы, участвуйте в конкурсах, но помните, что если ваш выбор не совпадает с политикой партии, то вы просто платите деньги проходимцам. Впрочем, это касается любой сферы в нашем государстве.

Читайте такжеMaruv-гейт: что произошло и кто виноватТребование не гастролировать в России к певцам будет выполнимо, когда конфеты "Рошен" не будут продавать там же, когда Украина перестанет покупать уголь из России, нефтепродукты, которыми заправляют свои авто все те, кто кричит о запрете концертов в России. Ведь получается двойная мораль, когда одни должны нести издержки, а другие как ни в чем не бывало используют российский бензин и солярку, не брезгуют пользоваться электричеством, что генерируется из российского ядерного топлива, угля, обогреваться российским же газом под видом европейского.

Весь этот срач происходит именно из-за того, что двойная мораль пронизывает все общество. Потому что элита общества не может назвать черное белым, а белое черным, потому что она вся сама насквозь пятнистая. Потому общество не имеет четких ориентиров. И ведет себя соответствующим образом. Ибо все относительно. Все покупается и все продается. И Maruv отличается от Петра Порошенко и Ко только тем, что у нее нет той крыши и ресурса, чтобы прикрыть свои маленькие гешефты. И неудивительно, что значительная часть общества не видит в этом проблемы.