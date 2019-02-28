Кто спасет Гладковского?

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

28 февраля 2019, 11:39

Коррупционный скандал ударит по "зашкваренному" имиджу кандидата Порошенко.

Олег Гладковский
Олег Гладковский / LB.ua

В свое время, могущественный заместитель главы СНБО Олег Гладковский, который задвинул "грешного" главу СНБО Александра Турчинова глубоко в тень, открыто выступил в защиту коррумпированных генералов, которые, разворовывали ГСМ для воюющей армии. Тогда, заместитель СНБО Гладковский, неожиданно для всех, публично выступил поручителем за честность и профессионализм, и невиновность зам министра обороны Павловского. Это было нагло и шокирующе.

Обычно чиновники стараются не показывать своего интереса и роли в коррупционных схемах. Все правоохранительные органы отступили назад перед военными коррупционерами. Ибо все понимали, что Гладковский - доверенное лицо, "смотрящий" и личный друг президента-олигарха Петра Порошенко, который тогда был на вершине своего могущества и беззакония. Именно тогда, на базе преступного принципа "круговой поруки", в Украине сформировалась пирамида элитной коррупции.

Читайте такжеКак Порошенко приходится воровать вместе с ПутинымА сейчас, все тот же всесильный Гладковский находится в эпицентре грандиозного коррупционного скандала в оборонке. А президент Порошенко отчаянно пытается дистанцироваться от разгорающегося коррупционного скандала, который может ему дорого стоить, например, должности бывшего президента.

И кто решится открыто выступить на защиту самоуверенного в свое безнаказанности Гладковского, кто сейчас отрыто возьмет его на поруки? Остается только один вариант - другой "глубокий" друг президента-бизнесмена Порошенко, его бессменный зам по бизнесу – Свинарчук или обеспокоенные работники оборонных фирм. Больше некому. Это уже будет полный абсурд, ибо мы не знаем, кто из них настоящий - Гладковский или Свинарчук. И кого из них будут привлекать к ответственности.

Но, в любом случае, пострадает "зашкваренный" имидж кандидата – президента Порошенко, который ухитрился превратить "армию" в источник бизнеса, часть админресурса и пропагандистский товар, который он хочет "всучить" тем, до кого еще не дошла сетка массового подкупа или пенсионная подачка.

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коррупция Петр Порошенко Виктор Небоженко Олег Гладковский
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