Главная загадка внешней политики России

Владимир Путин / 24 Канал

За последние 10-15 лет Россия выработала четкий стиль в менталитете своей внешней политики. Это призма, через которую российские лидеры смотрят на внешний мир, неписаные правила и мотивы принятия решений, о которых сам Кремль не всегда даже знает, а также конкретные линии внешней политики. Этот внешнеполитический стиль сформировался благодаря совместному и синергетическому влиянию следующих факторов: традиционной стратегической культуры России, профессионального социального роста ключевой группы российской элиты и индивидуального профиля президента Владимира Путина.

Стратегическая культура как мировоззрение

Стратегическая культура - это набор взглядов, убеждений и подходов элиты в отношении внешней политики и основной стратегии. Как культура, она оказывает полуавтоматическое влияние на принятие решений по вопросам, касающимся безопасности и внешней политики, то есть лица, принимающие решения, не полностью осознают это. Их внешнеполитические реакции кажутся им естественными и даже неизбежными.

Генезис российской стратегической культуры восходит к досоветской эпохе и был сформулирован при коммунистическом правлении. Современный российский менталитет воспроизвел следующие позиции традиционной стратегической культуры: признание постсоветского пространства как сферы российского влияния; особая важность Украины как моста для Запада и буфера против потенциальной агрессии Запада; и восприятие Украины и Беларуси как "случайно независимых", т. е. территориальных единиц, отделившихся от русского народа и русской культуры в результате распада Советского Союза (что, в свою очередь, стало результатом их собственного предательства и подрывных действий США).

Читайте такжеКак Порошенко приходится воровать вместе с ПутинымВ оптике российской стратегической культуры Украина и Беларусь являются искусственными и низшими государствами, независимое существование которых официально оправдано только в том случае, если они стратегически подчинены Москве. Дрейф Украины и Беларуси на Запад воспринимается как посягательство на национальную идентичность России и опасный вызов безопасности страны.

Идея стратегического терпения, вероятно, является наиболее важной и заметной составляющей российской стратегической культуры. Российская элита уверена, что русский народ готов терпеть и бесконечно страдать перед лицом внешней угрозы. Российская экономика не динамична, но стабильна; она адаптируется к новым санкциям и обладает высоким уровнем устойчивости. Предполагается, что терпение рано или поздно откроет окно возможностей для России, и страна достигнет своих целей.

В конце 2016 года казалось, что эта идея работала какое-то время: "Брексит", кризис в Европейском союзе и победа Дональда Трампа на президентских выборах оказались для России "окном возможностей". В настоящее время Кремль считает, что идея стратегической настойчивости близка к успеху в российской политике в отношении Украины. Запад разочарован неспособностью Киева провести реформы, и Россия верит, что сможет достичь соглашения с силами, которые придут к власти на президентских выборах в Украине (Юлия Тимошенко).

Влияние фирменного стиля на внешнюю политику

Колоссальное влияние российских спецслужб на политику и экономику страны хорошо известно. Россия - единственная страна в мире (и, возможно, в мировой истории), которой управляют бывшие и нынешние сотрудники разведки. Фирменный стиль советского КГБ влияет на два основных аспекта внешней политики.

Читайте такжеГлавная цель Путина на выборах в УкраинеПрежде всего, внешняя политика рассматривается в параноидальном свете. Любые неблагоприятные или неприемлемые действия для России воспринимаются как вдохновленный Западом заговор против России. Кремль был особенно возмущен демократическими революциями в бывших советских странах, прежде всего в Украине, и считал, что "подрывная деятельность" Соединенных Штатов была главным виновником этого.

Во-вторых, методы, применяемые спецслужбами, были перенесены во внутреннюю и внешнюю политику России и стали использоваться в качестве ее инструментов. Попытки (иногда успешные) коррумпировать европейских лидеров, поддержать популистские партии и движения в Европе, взломы и кибератаки, а также широкую пропаганду в социальных сетях, среди прочего, были заимствованы из арсенала спецслужб и получили общее название "Гибридная война".

В частности, стоит отметить психологическое давление, которое российские спецслужбы постоянно оказывали на Майкла Макфола, посла США в РФ в 2012–2014 годах, а также некоторые провокационные действия против высокопоставленных чиновников США, которые посещали Москву с 2012 года до начала 2014 года. Учитывая, что США не защищали своего посла, не вызывали публичного скандала и даже не выражали никакого возмущения, Кремль расценил это равнодушие как моральную и психологическую слабость со стороны руководства США и их принципиальное нежелание действовать быстро и решительно в критической ситуации.

В результате российские лидеры пришли к выводу, что администрация президента Барака Обамы была самой слабой со времен Второй мировой войны с точки зрения внешней политики. Проводя операцию по аннексии Крыма в 2014 году, российские лидеры были уверены, что администрация Обамы не посмеет выступить против России. Кроме того, ЕС считался слишком слабым и медленным, чтобы противостоять России.

Индивидуальный профиль президента Путина

Внешняя политика - главная сфера интересов президента Путина, в которой его личность наиболее ярко выражена. Есть два аспекта, которые являются ключевыми в этом отношении. Во-первых, мессианский комплекс, сложившийся за годы президентства Путина. Путин убежден, что он - человек, который поднял Россию с колен, восстановил ее власть, и что его действиями управляет сам Господь. Религиозность Путина - не игра для публики, а подлинное чувство.

Читайте такжеПутин - принадлежащий прошлому паразит без будущегоОсобый взгляд Путина на внешнюю политику вытекает из его религиозного мессианизма. Он рассматривает внешнюю политику не как взаимодействие - иногда конфликтующее - между государствами и странами, а как арену противостояния мистических сил, где Путин и Россия олицетворяют силы света, а США воплощают силы зла. Хотя Путин сочувствует президенту Трампу, российский лидер считает, что враждебность американского истеблишмента мешает президентам России и США договориться о новом мировом порядке. Кроме того, Путин считает, что главной целью врагов России является прямое свержение российского президента. Такой подход затрудняет любое общение с Западом. Окружение президента России во многом разделяет его взгляды.

Вторым аспектом личности Путина, который влияет на его внешнюю политику, является субкультура, в которой он развивался. Согласно его биографии, Путин вырос среди группы так называемых "хороших людей", фундаментальные принципы которых очень близки к принципам советских офицеров КГБ. Эти принципы состоят из культа власти; внутригрупповая демократия; превосходство банды над широкой публикой; право банды собирать дань с широкой общественности, поскольку ее власть над населением основана на неписаных правилах, а не на законе; способность проявлять насилие в отношении слабых и беспорядочных представителей общественности; уважение к силе и способность отомстить; и свобода лгать и обманывать, с главной целью, чтобы выйти на первое место. Короче говоря, суть морального кодекса "добрых дел" предельно проста: сила является единственным источником силы и, наряду с хитростью, ключевым инструментом власти; ничто другое - закон, мораль, общественное мнение - не имеет значения.

Как это устроено

Давайте посмотрим, как эта ментальная амальгама осуществляется во внешней политике России. В ноябре 2013 года в Украине начались акции протеста против президента Виктора Януковича в связи с его отказом подписать Соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Кремль расценил протест как результат подрывных действий Соединенных Штатов, которые хотели оторвать ключевую постсоветскую страну от России. Путин рассматривал ситуацию как вызов лично ему: он предупредил американцев не пересекать "красную линию" и пообещал, что Запад получит "искусственно сформированную Украину" без части "одаренной" для нее территории. Настало время остановить американцев и показать всю мощь России всему миру!

Читайте такжеПутина сменит новый ГорбачевЭта ситуация способствовала решительным действиям России: Москва рассматривала администрацию Обамы как слабую и непоследовательную, европейские правительства как коррумпированные и не готовые к войне, и думала, что европейский бизнес не захочет потерять выгодные российские контракты. Запад будет реагировать медленно и вяло. Россия будет ждать, пока Западу не надоест Украина и их собственные санкции, и победит. Чтобы заставить Запад как можно быстрее сотрудничать с Россией, последняя должна была создать чувство нервозности, поставить под угрозу его демократические институты, поддержать пророссийские политические силы и создать ревизионистскую коалицию в рамках Европейского союза.

Другой вариант - создать в Сирии фиктивную цель для ведения геополитических переговоров с козырной картой в руках. Россия согласилась бы уйти из Сирии, если бы Запад признал новый геополитический статус-кво в Европе.

Примерно так можно реконструировать движущие мотивы и логику внешнеполитического поведения России. Оглядываясь назад, очевидно, что за последние 4 года Кремль недооценил способность Запада противостоять ему, а также переоценил свою собственную власть. Сказав это, нет ни малейшего признака того, что Москва готова провести стратегическую переоценку ситуации или, тем более, отказаться от своей стратегии. Российское руководство намерено придерживаться политики стратегического терпения и настойчивости и ждать, пока откроется новое окно возможностей для достижения своих целей.

Валерий Соловей, российский историк, политический аналитик, публицист и общественный деятель для The National Interest