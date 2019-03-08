8 марта в Украине – последний крепкий советский бастинон

Украине нужно отменить выходной 8 марта

В прошлом году день 8 марта для украинцев должен был стать выходным в последний раз. Украинский институт национальной памяти на старте процесса декоммунизации выступил инициатором отмены праздников, доставшихся в наследство от Советского Союза. Это – программа минимум. В идеале желательно закрепить в сознании граждан те даты, которые наполнены украинскими смыслами. Лучше способа, чем объявить государственный праздник выходным днём, пока не придумали. Много ли удалось с тех пор – трудно сказать и сложно оценить.

С одной стороны, получили выходной на Покров день, чего не было раньше. А Покрова – один из крупнейших праздников церковного календаря, потому красная дата очень хороша для верующих. Кроме того, Покров в положительном смысле милитаризирован: с 14 октября связывают и украинское казачество, и Украинскую Повстанческую Армию, и теперь – вооружённые силы нашей страны. Что неплохо в военное время, ведь даёт повод вспомнить о том, что мы умеем драться, защищаться, сопротивляться, давать сдачи. То есть, имеем наполненный множеством правильных смыслов государственных праздник.

Читайте такжеПять причин принять 8 марта "черным" днем календаряНо есть и другая сторона. Кроме 14 октября новому украинскому календарю особо нечем порадовать граждан. Оказалось, внедрить новый выходной проще, чем отменить старый. Получилось сократить на один день так называемые "майские", и отныне 2 мая – рабочий день. Однако эту на эту "жертву" пошли как на меньшее из зол. Хотя бы потому, что единственный смысл в выходном на 2 мая – похмелье после первомая. Есть ещё одно неочевидное обстоятельство: по неписанной традиции в Украине принято гулять с 1 по 10 мая включительно. А год нынешний вообще порадует любителей быть баклуши. Народные гуляния, разброды и шатания начнутся 28 апреля, на Пасху. Хотите вы того или нет, с этого момента и на две следующих недели жизнь в стране остановится.

Прекратить такое безобразие не смогут ни президент, кого бы ни избрали главой государства, ни парламент, ни общественные инициативы. Отсюда – невозможность сместить ещё одну красную дату, доставшуюся нам от СССР. Речь о 9 мая, так называемом "дне победы", который вот уже пятый год с подачи России превращается в "победобесие". Если не остановить, то хотя бы смягчить удары на украинское информационное пространство способно перенесение выходного на 8 мая – в Европе это День памяти и примирения. Однако русско-советская система координат, в которой до сих пор живут многое законотворцы, даже самые на первый взгляд прогрессивные, не позволяет им сделать такой шаг. И значительно усложняет задачу.

Та же история – с 8 марта. Украинский сегмент Facebook уже пестрит призывами женщин-пользовательниц не поздравлять их никоим образом с Международным женским днём. А если уж обсуждать что-то – так только День борьбы женщин за свои права. Именно такой, гражданский и социальный смысл имела упомянутая дата изначально. Да, 8 марта – выходной не только в нашей стране и России с Беларусью. Но за западной границей, в странах, не отравленных советской пропагандой, не отмечают застольями и фальшивыми тостами "женский день", а получают повод поговорить о гендерном равенстве.

Читайте такжеСакральный "женский день", или Почему выходной 8 марта лучше отменитьУкраина не отстаёт от цивилизованного мира и тоже чаще и громче поднимает данный вопрос. Вот только для того, чтобы бороться за права, официальный выходной не нужен. Если идти по такой схеме, то мужчины имеют право заявить об ущемлениях. Почему "женский день" - выходной, а Всемирный день мужчин 3 ноября – нет? Требуем равноправия! И, кстати, есть ещё 1 июня – Международный день защиты детей. Покрасьте и эту дату в красный цвет.

Из предыдущего абзаца явно видно: проблема упирается именно в выходной. Уже не раз говорили и писали, что в СССР день 8 марта стал государственным праздником только в 1966 году. Кстати, на год позже, чем 9 мая. Ещё раз: получается, что до середины 1960-тых советское правительство не праздновало победу и не уважало женщин. Потом вдруг спохватилось и узаконило обе опции в календаре. Мало, кто зрит в корень и мыслит глубже, потому видит лишь верхушку айсберга – два выходных дня. На самом же деле за этим стоит мощный идеологический и пропагандистский ход российско-советских коммунистов.

Указ Президиума Верховного Совета СССР о превращении 8 марта из рабочего дня в выходной был издан 8 мая 1965 года. В законную силу вступил в 1966-м. Однако дата принятия Указа важнее. К тому времени Леонид Брежнев занимал пост Генсека КПСС всего девять месяцев. К власти он пришёл незаконно, путём государственного переворота. Советский народ тогда мало знал об этом или, как вариант, не задумывался. Зато партийная верхушка вся прекрасно знала.

Брежневу нужен был мягкий культ своей личности. Опыт партийной работы Леонид Ильич получил ещё при Сталине. И понимал: ему удалось сковырнуть предшественника - Никиту Хрущёва – только потому, что тот развенчал культ личности Сталина. Таким образом запустил процесс лишения власти сакрального смысла. И тем самым вырыл себе могилу. Советские граждане приняли переворот только потому, что у Хрущёва, выражаясь современным языком, был огромный антирейтинг.

Читайте такжеБез 8 марта и 9 мая: украинцы готовы отказаться от дней тортиков и парадовЧтобы сделать себя и представляемую им советскую власть легитимной и при этом не страшной, Брежнев и его идеологи объявляют выходными днями 9 мая – когда Леонид Ильич у руля без году неделя, и 8 марта. Так он, а вместе с ним – власть, получают сразу две категории лояльных: ветераны войны и женщины, которых больше. Хотите усомниться в сути праздников? Отлично! Значит, вы не уважаете ни ветеранов, принёсших победу и мир, ни женщин, которые слабый пол, матери, любимые и вообще наше всё.

Вот почему 8 марта в Украине до сих пор стоит на крепком фундаменте. И остаётся последним крепким бастионом советской власти. Пока этот день в нашей стране – государственный выходной, с десоветизацией и деколонизацией у государства будут проблемы.