8 марта в Украине – последний крепкий советский бастинон

Андрей Кокотюха

Писатель

8 марта 2019, 06:52

Пока этот день в нашей стране – государственный выходной, с десоветизацией и деколонизацией у государства будут проблемы.

8 Марта_тюльпаны_открытка4
Украине нужно отменить выходной 8 марта

В прошлом году день 8 марта для украинцев должен был стать выходным в последний раз. Украинский институт национальной памяти на старте процесса декоммунизации выступил инициатором отмены праздников, доставшихся в наследство от Советского Союза. Это – программа минимум. В идеале желательно закрепить в сознании граждан те даты, которые наполнены украинскими смыслами. Лучше способа, чем объявить государственный праздник выходным днём, пока не придумали. Много ли удалось с тех пор – трудно сказать и сложно оценить.

С одной стороны, получили  выходной на Покров день, чего не было раньше. А Покрова – один из крупнейших праздников церковного календаря, потому красная дата очень хороша для верующих. Кроме того, Покров в положительном смысле милитаризирован: с 14 октября связывают и украинское казачество, и Украинскую Повстанческую Армию, и теперь – вооружённые силы нашей страны. Что неплохо в военное время, ведь даёт повод вспомнить о том, что мы умеем драться, защищаться, сопротивляться, давать сдачи. То есть, имеем наполненный множеством правильных смыслов государственных праздник.

Читайте такжеПять причин принять 8 марта "черным" днем календаряНо есть и другая сторона. Кроме 14 октября новому украинскому календарю особо нечем порадовать граждан. Оказалось, внедрить новый выходной проще, чем отменить старый. Получилось сократить на один день так называемые "майские", и отныне 2 мая – рабочий день. Однако эту на эту "жертву" пошли как на меньшее из зол. Хотя бы потому, что единственный смысл в выходном на 2 мая – похмелье после первомая. Есть ещё одно неочевидное обстоятельство: по неписанной традиции в Украине принято гулять с 1 по 10 мая включительно. А год нынешний вообще порадует любителей быть баклуши. Народные гуляния, разброды и шатания начнутся 28 апреля, на Пасху. Хотите вы того или нет, с этого момента и на две следующих недели жизнь в стране остановится.

Прекратить такое безобразие не смогут ни президент, кого бы ни избрали главой государства, ни парламент, ни общественные инициативы. Отсюда – невозможность сместить ещё одну красную дату, доставшуюся нам от СССР. Речь о 9 мая, так называемом "дне победы", который вот уже пятый год с подачи России превращается в "победобесие". Если не остановить, то хотя бы смягчить удары на украинское информационное пространство способно перенесение выходного на 8 мая – в Европе это День памяти и примирения. Однако русско-советская система координат, в которой до сих пор живут многое законотворцы, даже самые на первый взгляд прогрессивные, не позволяет им сделать такой шаг. И значительно усложняет задачу.

Та же история – с 8 марта. Украинский сегмент Facebook уже пестрит призывами женщин-пользовательниц не поздравлять их никоим образом с Международным женским днём. А если уж обсуждать что-то – так только День борьбы женщин за свои права. Именно такой, гражданский и социальный смысл имела упомянутая дата изначально. Да, 8 марта – выходной не только в нашей стране и России с Беларусью. Но за западной границей, в странах, не отравленных советской пропагандой, не отмечают застольями и фальшивыми тостами "женский день", а получают повод поговорить о гендерном равенстве.

Читайте такжеСакральный "женский день", или Почему выходной 8 марта лучше отменитьУкраина не отстаёт от цивилизованного мира и тоже чаще и громче поднимает данный вопрос. Вот только для того, чтобы бороться за права, официальный выходной не нужен. Если идти по такой схеме, то мужчины имеют право заявить об ущемлениях. Почему "женский день" - выходной, а Всемирный день мужчин 3 ноября – нет? Требуем равноправия! И, кстати, есть ещё 1 июня – Международный день защиты детей. Покрасьте и эту дату в красный цвет.

Из предыдущего абзаца явно видно: проблема упирается именно в выходной. Уже не раз говорили и писали, что в СССР день 8 марта стал государственным праздником только в 1966 году. Кстати, на год позже, чем 9 мая. Ещё раз: получается, что до середины 1960-тых советское правительство не праздновало победу и не уважало женщин. Потом вдруг спохватилось и узаконило обе опции в календаре. Мало, кто зрит в корень и мыслит глубже, потому видит лишь верхушку айсберга – два выходных дня. На самом же деле за этим стоит мощный идеологический и пропагандистский ход российско-советских коммунистов.

Указ Президиума Верховного Совета СССР о превращении 8 марта из рабочего дня в выходной был издан 8 мая 1965 года. В законную силу вступил в 1966-м. Однако дата принятия Указа важнее. К тому времени Леонид Брежнев занимал пост Генсека КПСС всего девять месяцев. К власти он пришёл незаконно, путём государственного переворота. Советский народ тогда мало знал об этом или, как вариант, не задумывался. Зато партийная верхушка вся прекрасно знала.

Брежневу нужен был мягкий культ своей личности. Опыт партийной работы Леонид Ильич получил ещё при Сталине. И понимал: ему удалось сковырнуть предшественника - Никиту Хрущёва – только потому, что тот развенчал культ личности Сталина. Таким образом запустил процесс лишения власти сакрального смысла. И тем самым вырыл себе могилу. Советские граждане приняли переворот только потому, что у Хрущёва, выражаясь современным языком, был огромный антирейтинг.

Читайте такжеБез 8 марта и 9 мая: украинцы готовы отказаться от дней тортиков и парадовЧтобы сделать себя и представляемую им советскую власть легитимной и при этом не страшной, Брежнев и его идеологи объявляют выходными днями 9 мая – когда Леонид Ильич у руля без году неделя, и 8 марта. Так он, а вместе с ним – власть, получают сразу две категории лояльных: ветераны войны и женщины, которых больше. Хотите усомниться в сути праздников? Отлично! Значит, вы не уважаете ни ветеранов, принёсших победу и мир, ни женщин, которые слабый пол, матери, любимые и вообще наше всё.

Вот почему 8 марта в Украине до сих пор стоит на крепком фундаменте. И остаётся последним крепким бастионом советской власти. Пока этот день в нашей стране – государственный выходной, с десоветизацией и деколонизацией у государства будут проблемы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
праздник отмена Андрей Кокотюха 8 марта
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

07:25
Суд арестовал подозреваемых в попытке подкупа кандидата в президенты Тимошенко
07:17
Лада Лузина: Масленая в Украине была женским праздником, на котором мужчина – "мальчик для битья"
06:52
8 марта в Украине – последний крепкий советский бастинон мнение
06:22
Reuters: Для Кремля выборы в Украине – это борьба между большим и меньшим злом
05:50
Беспощадные разрушители судеб: астрологи назвали самый опасный знак Зодиака Видео
05:12
Ученые высчитали, сколько времени люди тратят на секс
04:31
"Невероятные формы": Тина Кароль похвасталась глубоким декольте
03:49
Жена Зеленского рассказала, как муж руководит семьей
03:03
Sea Breeze-2019: эксперт спрогнозировал влияние украинско-американских учений на РФ Видео
02:09
Как поздравить с Днем землеустроителя Украины в прозе, стихах, смс и открытках Фото Видео
01:17
В пиджаке на голое тело: Ирина Шейк снялась в горячей фотосессии Фото
00:25
С 8 Марта! Все, что пригодится на праздник – от идей подарков до поздравлений Фото Видео
07 марта, четверг
23:58
Челси - Динамо: киевляне разгромно проиграли в матче 1/8 финала Лиги Европы, фото, видео голов Фото Видео
23:37
В Сети появилось официальное решение по бою Усика против Поветкина
23:13
"Не засорять медиа-пространство": Скандальный Полунин пояснил, почему получил от ворот поворот в Кремле
22:41
Умер известный украинский журналист и телеведущий Видео
22:30
"Это гораздо худшая версия России и диктатуры": Климкин взволновал сеть новым заявлением о Крыме Видео
22:12
Никогда не занимавшаяся сексом женщина ухитрилась родить ребенка
22:01
"Х*йло сам кобылу оплодотворил?": Путин опозорился с подарком на 8 Марта Видео
21:19
Против верхушки МВД завели дело из-за прослушки возле офиса Зеленского
20:28
Как красиво и легко сделать букет из конфет и фруктов своими руками на 8 Марта 2019 Фото Видео
20:02
Ученые выяснили, в каком возрасте алкоголь полезен, а в каком – убивает Видео
19:42
Падеж кандидатов продолжается: еще один человек снялся с выборов ради Гриценко
19:31
Светлана Тарабарова презентовала яркий клип-мюзикл, который хочется пересматривать Видео
19:19
$2 млн: Гройсман проговорился о зарплате главы Нафтогаза Видео
19:03
Россия угрожает потопить или арестовать иностранные суда в Арктике
18:55
Кличко рассказал, почему Украина заинтересована в сильной и единой Европе
18:42
На Киевщине в горсовете нашли кучи агитматериалов за Порошенко: опубликованы фото
18:27
Просто праздник какой-то: объявлена дата нового перемирия на Донбассе Видео
18:06
"Немому хорошо дать - не скажет никому": в Сеть залили угарную гуцульскую пародию на хит Maruv
17:24
Бриллиантовый голос России оказалась на волосок от смерти Видео
17:19
"Невыносимая тяжесть зрады": СБУ "повязало" работавшего на ФСБ чиновника Харьковского горсовета Видео
17:07
В марте Vodafone снова задирает тарифы: названа причина Видео
16:59
Везунчики 8 марта: кому из знаков Зодиака светит "подарок судьбы" Видео
16:44
"Сбрось маму с поезда": Луценко попытался потролить Юлию Тимошенко Видео
16:44
Мураев снялся с президентской гонки ради Вилкула
16:14
НАБУ начало "трусить" обысками фигурантов коррупционного скандала в оборонке
16:00
Выборы-2019: социологи выяснили, кому "светит" второй тур Видео
15:55
Колодий или Брыксы вместо 8 Марта: как предлагают отмечать женский день в Украине Видео
15:54
Вятрович рассказал об отмене выходного 8 марта
15:13
"Молодая и красивая": Леся Никитюк показала свою маму
14:38
Фирму из орбиты Пашинского поймали на тайных контрактах с Минобороны на сотни миллионов Видео
14:12
"Дно пробито": Зеленский рассказал о "новогодних подарочках" от власти Видео
13:57
В РФ институт Вятровича обвинили в распространении "ксенофобии и неонацизма"
13:26
IKEA откроет в Киеве четыре магазина уже в 2019 году
13:00
Жена Зеленского назвала его самую худшую черту характера Видео
12:53
Ким Кардашьян шокировала сеть нелепым откровенным нарядом Фото
12:47
Госдума одобрила аресты россиян за "оскорбление" и "неуважение" государственной власти
12:30
"Очень горячо": в Киеве "качки" с голым торсом поздравляли женщин с 8 марта, опубликовано фото
12:15
Укрощение зверя: США и НАТО намерены серьезно усилить украинский флот – Newsweek
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться