У Порошенко из последних сил пытаются поднять упавшую "гиднисть"

Дмитрий Корнейчук

политический эксперт

14 марта 2019, 09:18

По соцопросам рейтинг президента растет, в реальности украинцы видят человека, который срывает с украинцев шапки, хватает их за носы, и встречается с народом за металлическим забором.

Петр Порошенко не убегал с митинга в Житомире, подчеркнул спикер президента
Президент Петр Порошенко на встрече со своими сторонниками в Житомире / facebook.com/leoztr

Истерика на Банковой, вызванная гарантированным проигрышем Порошенко на выборах, принимает уже самые извращенные формы. Окружение Порошенко из последних сил пытается поднять президенту упавшую "гиднисть" с помощью фейковых соцопросов, где он якобы великий, могучий и рейтинговый политик. Так, подконтрольная президентскому политтехнологу Грынива фирма "Социс" нарисовала Порошенко почти 20% рейтинга перед выборами.

То есть, какую картину наблюдают украинцы?

С одной стороны, в реальной жизни продолжается сильнейший коррупционный скандал с воровством президента и его окружения на армии (мало того - с поставками списанных деталей из страны-агрессора), который отпугнул от Порошенко даже последних оставшихся симпатиков.

В реальной жизни все СМИ, оппозиционные политики и даже глава МВД постоянно говорят о "схемах" скупки голосов и фальсификациях, которые намерены использовать у Порошенко.

В реальной жизни мы видим президента, который в истерике срывает с украинцев шапки, хватает их за носы, "встречается" с народом, стоящим за металлическим заборов. При этом сам президент "мужественно" убегает от Нацкорпуса со своих же митингов.

Читайте также"Родили фейк": Геращенко возмутилась "бегству Порошенко" с митингаВ реальной жизни украинцы получает неподъемные "платежки" за газ и отопление, которые не могут оплатить. И с мая (а потом – в январе) ожидаются очередные грабительские повышения тарифов.

С другой стороны, в параллельной виртуальной реальности, президентская челядь месяц и месяцем рисует мифический рост рейтинга Порошенко. И украинцы настолько глупые по мнению команды Порошенко, что должны поверить. И настолько не имеют достоинства, что народ можно купить за "кость", брошенную с барского стола.

Впрочем, прекрасно понятно: люди давно уже не верят в социологию. Особенно – в "социологию" имени порошенковского Грынива.

Кстати, Грынив мог бы подсуетиться и нарисовать Порошенко рейтинг 30-40%. А еще лучше – 51%. Чтобы гарант, пребывающий в истеричном и паническом состоянии, точно до 31 марта никуда не сбежал. А то, помнится, сдавать документы в ЦИК Порошенко довели в последний день регистрации кандидатов. И то – через задний ход. Кроме того, Тимошенко же обещает закрыть для Порошенко и его окружения все аэропорты после выборов. Что только усиливает истерику в "шоколадной команде".

Ну, а реальную социологию вся страна увидит 31 марта. И чем больше украинцев придет проголосовать в ключевом первом туре против Порошенко, тем больше гарантия того, что ни одни фальсификации и скупки голосов не помогут ему попасть во второй тур.

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Петр Порошенко соцопрос рейтинги Дмитрий Корнейчук выборы-2019
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