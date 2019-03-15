Почему теракт в Новой Зеландии не последний

Расстрел в Новой Зеландии / кадр из трансляции

Массовый расстрел людей в двух мечетях Новой Зеландии - это, пожалуй, первое на моей памяти крупное нападение не исламских экстремистов, а белых против мусульман.

Атмосфера ненависти и предубеждения относительно не белого меньшинства, много лет культивируемая Западом, в особенности против мусульман, даёт свои трагические результаты.

Нападения на мечети - это очень серьёзный звонок, свидетельствующий о нарастании социальной напряженности в обществе, подпитываемой анти-иммиграционной риторикой правых в качестве самозащиты от, как им кажется, негативных эффектов глобализации и угрозы их национальной идентичности.

Читайте также"Великое замещение": о чем говорится в манифесте стрелка из Новой ЗеландииРост исламского экстремизма в результате появления террористов "Исламского государства" и миграционные волны 2015 года стали шоком для Запада (который, во многом, сам к этому всему и привёл своей бездарной, пост-колониальной ближневосточной и африканской политикой) и трамплином для восхождения правых, сделавших исламофобию своим главным аргументом в политической риторике, связав ислам с терроризмом "ИГ", вместо того, чтобы их разделять и вместе бороться против ненависти и насилия.

Результат мы видим сегодня в далёкой Новой Зеландии.

К сожалению, не могу сказать, что это последний подобный инцидент. Смотря на то, что происходит в Европе, я не исключаю, что подобные нападения повторятся где-нибудь во Франции, Германии, Италии или Австрии.

Могу только надеяться, что теракт в Новой Зеландии заставит западные элиты задуматься над этой реальной проблемой ближайшего будущего и уже сегодня работать над тем, чтобы подобного не происходило больше, борясь с ненавистью и расизмом.

В противном случае, большой конфликт неизбежен.